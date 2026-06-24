Υπό έλεγχο εντός μισής ώρας η φωτιά στον Ασπρόπυργο κοντά στο Στρατόπεδο Ξηρογιάννη
Η φωτιά αντιμετωπίστηκε πολύ γρήγορα χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής, ενώ δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές.
Άμεσα υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 24 Ιουνίου στον Ασπρόπυργο κοντά στο Στρατόπεδο Ξηρογιάννη.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της επιχειρούν 54 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 20 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λάμβανε συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.
Εντός μισής ώρας η πυρκαγιά κατεσβέσθη, ενώ δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές
Με εντολή Αρχηγού ΠΣ κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτιών της