Υπό έλεγχο εντός μισής ώρας η φωτιά στον Ασπρόπυργο κοντά στο Στρατόπεδο Ξηρογιάννη

Άμεσα υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 24 Ιουνίου στον Ασπρόπυργο κοντά στο Στρατόπεδο Ξηρογιάννη.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της επιχειρούν 54 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 20 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λάμβανε συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Εντός μισής ώρας η πυρκαγιά κατεσβέσθη, ενώ δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές

Με εντολή Αρχηγού ΠΣ κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτιών της

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