Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο κοντά στο Στρατόπεδο Ξηρογιάννη - Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική υπηρεσία το μεσημέρι της Τετάρτης 24 Ιουνίου για φωτιά που ξέσπασε στον Ασπρόπυργο κοντά στο Στρατόπεδο Ξηρογιάννη.

Η πυρκαγιά καίει χαμηλή ξερή βλάστηση πάνω από την λίμνη Κουμουνδούρου και για την κατάσβεσή της στο σημείο επιχειρούν 54 πυροσβέστες με 20 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων, ενώ ρίψεις από αέρος πραγματοποιούν 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Από τις φλόγες δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.

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