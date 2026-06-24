Σε εξέλιξη η φωτιά σε εργοστάσιο στο Αιγάλεω – Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την πλήρη κατάσβεση

Snapshot Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά σε εργοστάσιο στο Αιγάλεω που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στον πρώτο όροφο.

Στον χώρο ήταν αποθηκευμένα τουριστικά είδη και μεγάλες ποσότητες εύφλεκτων υλικών, όπως πλαστικά και κεριά.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης κατέρρευσε τμήμα της οροφής, χωρίς να υπάρξουν εγκλωβισμοί ή τραυματισμοί.

Στο σημείο επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 9 οχήματα για την πλήρη κατάσβεση και αντιμετώπιση τυχόν εστιών.

Η κυκλοφορία στην οδό Ορφέως αποκαταστάθηκε μετά τη διακοπή που είχε γίνει για λόγους ασφαλείας. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται ακόμη η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τη φωτιά που ξέσπασε χθες, στις 14:00 το μεσημέρι, στον πρώτο όροφο εργοστασίου επί της οδού Ορφέως στο Αιγάλεω.

Στον χώρο ήταν αποθηκευμένα τουριστικά είδη, καθώς και μεγάλες ποσότητες εύφλεκτων υλικών, όπως πλαστικά, χαρτικά, κεριά και φουσκωτά θαλάσσης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης σημειώθηκε κατάρρευση τμήματος της οροφής του κτιρίου, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν εγκλωβισμένοι ή τραυματισμοί.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων παραμένει ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς στο εσωτερικό του κτιρίου υπήρχε σημαντικό πυροθερμικό φορτίο και μεγάλη ποσότητα εύφλεκτης ύλης, που συνέβαλαν στην ένταση και τη διάρκεια της πυρκαγιάς.

Στο σημείο αυτή τη στιγμή επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 9 οχήματα, συνεχίζοντας τις προσπάθειες για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και την αντιμετώπιση τυχόν εστιών.

Παράλληλα, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην οδό Ορφέως, από τον παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισού έως την οδό Αγίας Άννης, η οποία είχε διακοπεί για λόγους ασφαλείας.