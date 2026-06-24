Φωτιά τώρα στον Ορχομενό Βοιωτίας: Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
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- Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχομενό Βοιωτίας.
- Στο σημείο βρίσκονται 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα.
- Από αέρος πραγματοποιούνται ρίψεις νερού με 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
- Συνδρομή παρέχουν εθελοντές και υδροφόρες των τοπικών αρχών.
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχομενό Βοιωτίας.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.
Από αέρος επιχειρούν ρίψεις 2 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές και υδροφόρες των ΟΤΑ.
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