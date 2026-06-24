Φωτιά τώρα σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στο Λουτράκι - Απομακρύνθηκαν πολίτες από πολυκατοικίες

Snapshot Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στο Λουτράκι, κοντά σε κατοικίες.

Στο σημείο επιχειρεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές στο κτήριο.

Πολίτες απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις διπλανές πολυκατοικίες. Snapshot powered by AI

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (24/6) σε εγκαταλελλειμένο ξενοδοχείο μέσα στον αστικό ιστό και κοντά σε σπίτια στο Λουτράκι.

Στο σημείο έχει σπεύσει και επιχειρεί για την κατάσβεση της φωτιάς ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής που αποτελείται από 28 πυροσβέστες με 11 οχήματα και εθελοντές.

Όπως αναφέρει το korinthostv.gr, στο κτήριο έχουν προκληθεί εκτεταμένες υλικές ζημιές από τη φωτιά, ενώ παράλληλα απομακρύνθηκαν οι πολίτες από τις διπλανές πολυκατοικίες.

Σημειώνεται ότι οι δρόμοι γύρω από ξενοδοχείο έχουν αποκλειστεί εξαιτίας των κινδύνων που εγκυμονούν του περιστατικού.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Πυροσβεστική μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ενημέρωση για εγκλωβισμένα άτομα.

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