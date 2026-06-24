Τηλεθέαση: Το φινάλε του Άγιου Έρωτα καθήλωσε – Ο ισχυρός αντίπαλος

Ένας μεγάλος κύκλος, εκείνος του «Άγιου Έρωτα», έκλεισε στον ALPHA το βράδυ της Τρίτης. Η σειρά ολοκληρώθηκε έπειτα από δύο σεζόν και οι ερμηνείες των πρωταγωνιστών καθήλωσαν το κοινό. Η τηλεθέαση αποτύπωσε την αγάπη των τηλεθεατών, σημειώνοντας 22,1% στο σύνολο και 20,4% στο δυναμικό κοινό.

Ισχυρός αντίπαλος ήταν το ματς του Μουντιάλ στην ΕΡΤ2, Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν, που συγκέντρωσε 17,6% και 22,3%. Στο μέτωπο του STAR, το «MasterChef» κατέγραψε 9,8% στο σύνολο και 10,5% στο δυναμικό κοινό.

Στον ΑΝΤ1, το «Grand Hotel» έκανε 11,6% στο σύνολο και 8,4% στους τηλεθεατές 18-54. Η κωμωδία «Γιατί ρε πατέρα;», που ακολούθησε, έκανε 4,6% και 4,8% σε σύνολο και δυναμικό κοινό. Στο MEGA, η δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» έκανε 14% στο σύνολο και 7,1% στο δυναμικό κοινό. «Η Γη της ελιάς», που πήρε το lead in, κράτησε παρέα στο 17,3% του συνόλου και στο 9% του δυναμικού κοινού.

Από εδώ και στο εξής, τα προγράμματα της βραδινής ζώνης θα αποχαιρετούν το κοινό και το ενδιαφέρον στους πίνακες της Nielsen είναι μεγάλο.

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