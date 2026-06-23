Άγιος Έρωτας: Καθηλωτικό το αποψινό φινάλε – Όσα θα δούμε

Η σειρά του ALPHA αποχαιρετά το κοινό με πολλές ανατροπές

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Άγιος Έρωτας: Καθηλωτικό το αποψινό φινάλε – Όσα θα δούμε
LIFESTYLE
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  • Η σειρά "Άγιος Έρωτας" ολοκληρώνεται απόψε στις 21.00 στον ALPHA με ένα καταιγιστικό φινάλε γεμάτο ανατροπές.
  • Ο Νικόλαος επιδιώκει να σκοτώσει τον Μαρκόπουλο, ενώ η Άννα παλεύει για τη ζωή της.
  • Ο Πέτρος ετοιμάζεται να φύγει με την Ειρήνη, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στον Στέφανο και τον Κυριάκο.
  • Η Θάλεια προσπαθεί να διορθώσει παλιές αδικίες προσφέροντας στη Δώρα μια θέση στην οικογένεια της.
  • Το τέλος του Μαρκόπουλου είναι σκληρό και του αξίζει, σύμφωνα με τον ηθοποιό Δημήτρη Παπανικολάου.
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Στις 21.00, ο «Άγιος Έρωτας» θα προβληθεί για τελευταία φορά στη συχνότητα του ALPHA. Η σειρά, που κέρδισε το στοίχημα τις τελευταίες σεζόν και έκανε μεγάλη επιτυχία, ολοκληρώνεται.

Το φινάλε αναμένεται καταιγιστικό, αφού ο Νικόλαος δεν θα ησυχάσει αν δεν δει νεκρό τον Μαρκόπουλο. Η Άννα παλεύει για τη ζωή της, ενώ ο Πέτρος ετοιμάζεται να φύγει με την Ειρήνη.

Η ζωή της Άννας κρέμεται από μια κλωστή, ενώ η Ελένη και ο Νικηφόρος περιμένουν με αγωνία ένα θαύμα. Ο Στέφανος, συντετριμμένος από την προδοσία της Ειρήνης και του Πέτρου, φτάνει στα όριά του, αναγκάζοντας τον Κυριάκο να πάρει μια σκληρή απόφαση για να σώσει ό,τι έχει απομείνει από την οικογένειά του. Παράλληλα, η Θάλεια προσπαθεί να επανορθώσει αδικίες χρόνων, προσφέροντας στη Δώρα μια θέση στην οικογένεια που στερήθηκε, ενώ η Χριστίνα και ο Χάρης έρχονται αντιμέτωποι με τη νέα πραγματικότητα του Αντρέα.

Λίγες ώρες πριν το συγκλονιστικό φινάλε της σειράς, η Δανάη Παππά και ο Δημήτρης Παπανικολάου βρέθηκαν στην εκπομπή «Super Κατερίνα» εκφράζοντας τη συγκίνησή τους για την ολοκλήρωση της σειράς, αλλά και δίνοντας ένα μικρό spoiler. «Ο κόσμος περιμένει να ολοκληρωθούν οι ιστορίες και έχει τα δικά του θέλω που πολλές φορές δε συμφωνούν με αυτά που πραγματικά γίνονται.

Για τη Χλόη θέλουν να είναι ευτυχισμένη, να παντρευτεί τον Νικόλαο, να ζήσει τη ζωή της. Αυτό σε μια σειρά, πρέπει να έχει λίγο πιπεράκι, δεν μπορεί να είναι έτσι εύκολο – όπως και στη ζωή μας δεν είναι όλα εύκολα. Έρχεται κάπως αυτό που θέλουμε, αλλά η διαδρομή είναι δύσκολη», είπε η Δανάη Παππά.

«Το τέλος του Μαρκόπουλου είναι σκληρό και του αξίζει», αποκάλυψε ο Δημήτρης Παπανικολάου.

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