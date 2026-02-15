Έξαλλοι στον Παναθηναϊκό με το νέο σκάνδαλο του ΣΕΦ

Έξαλλοι οι είναι άνθρωποι του Παναθηναϊκού με τις εξελίξεις που υπάρχουν στο θέμα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και θέλουν την Κυβέρνηση να ετοιμάζεται να εκταμιεύσει 25.000.000 ευρώ για την αναβάθμιση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.

Παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός και η Κυβέρνηση έχουν έρθει σε απόλυτη συμφωνία για την παραχώρηση του ΣΕΦ στη διοίκηση της ομάδας του Πειραιά, ακόμα δεν έχει υπογραφεί η τελική σύμβαση με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να βλέπει το ΣΕΦ να “μεταμορφώνεται” με πακτωλούς εκατομμυρίων δημοσίου χρήματος.

Και όλα αυτό τη στιγμή που στην αντίστοιχη περίπτωση του ΟΑΚΑ και του Παναθηναϊκού η Κυβέρνηση είχε βάλει στοπ στην κρατική χρηματοδότηση με τον Παναθηναϊκό να μην παίρνει ούτε… ευρώ. Με τους “πράσινους” μάλιστα να επενδύουν πάνω από 25.000.000 ευρώ για την ολική ανακαίνιση του γηπέδου που πλέον αποτελεί το κορυφαίο και πλέον σύγχρονο της Ευρώπης. Με τους “πράσινους” να κάνουν λόγο για ξεκάθαρη και κατάφωτη αδικία.

Πλέον η κατάσταση δείχνει να φτάνει στο… απροχώρητο, όπως χαρακτηριστικά έλεγαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού με το Ελεγκτικό Συνέδριο να εγκρίνει τη σύμβαση μεταξύ ΤΕΕ και ΣΕΦ με την οποία οι «ερυθρόλευκοι» θα εκταμιεύσουν από το δημόσιο χρήμα 25 εκατ. ευρώ για να πάρουν το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έτοιμο!

Και μέσα σε όλα, μέσα σε μια ιστορία η οποία έχει “γεννήσει” πάρα πολλά ερωτηματικά, υπάρχει και ένα ακόμα. Το γιατί κάποιοι προσπαθούν με πλάγιους τρόπους να εμπλέξουν στην όλη κατάσταση την Περιφέρεια Αττικής, ενώ ουσιαστικά δεν υπάρχει η παραμικρή εμπλοκή της.

