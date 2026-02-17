Παναγιώτης Στάθης: Ανακοίνωσε στο «Καλημέρα Ελλάδα» ότι πέθανε η μητέρα του

Δύσκολη μέρα είναι η σημερινή για τον Παναγιώτη Στάθη. Ο δημοσιογράφος βρέθηκε στο πόστο του, στο τιμόνι του «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1, ωστόσο πριν την αποφώνηση προχώρησε σε μία δυσάρεστη ανακοίνωση.

Ο παρουσιαστής θέλησε να κάνει μία σύντομη αναφορά και να αποχαιρετήσει δημόσια τη μητέρα του, που έφυγε από τη ζωή. «Τώρα θα το πω, οφείλω να το πω. Πολύ δύσκολη μέρα η σημερινή ομολογώ. Δυστυχώς, πριν βγούμε στον “αέρα”, έμαθα ότι “έχασα” τη μητέρα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Στάθης συγκρατώντας με δυσκολία τα δάκρυά του.

«Ευχαριστώ την ομάδα για τη συμπαράσταση. Δύσκολη εκπομπή, να ‘στε καλά. Να πω ένα αντίο στην κυρα-Καλλιόπη κι από δω», συμπλήρωσε συγκινημένος ο παρουσιαστής.

