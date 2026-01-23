Άννα Λιβαθυνού: Το unfollow στον Παναγιώτη Στάθη μετά την αποχώρησή της από το «Καλημέρα Ελλάδα»

Με ένα unfollow στον συμπαρουσιαστή της, Παναγιώτη Στάθη, «απάντησε» η Άννα Λιβαθυνού, λίγα 24ωρα μετά την απρόσμενη αποχώρησή της από το «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως φαίνεται στους λογαριασμούς των δύο παρουσιαστών στο Instagram, η Άννα Λιβαθυνού έχει σταματήσει να ακολουθεί τον Παναγιώτη Στάθη, ενώ ο ίδιος, φαίνεται, να την ακολουθεί ακόμη.

Παρότι δεν ήταν επίσημο το πότε ακριβώς θα αποτελούσε παρελθόν η παρουσιάστρια από την πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου ο Παναγιώτης Στάθης ξεκίνησε την εκπομπή μόνος του και ανακοίνωσε πως η Άννα Λιβαθυνού δεν θα βρίσκεται πλέον στο πλευρό του, ευχαριστώντας τη για τη συνεργασία.

Άννα Λιβαθυνού: Η ανακοίνωση της αποχώρησης από τον Παναγιώτη Στάθη

«Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε… Πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να πω κάτι, να πω κάτι σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε καθημερινά. Θα ήθελα να πω ότι από εδώ και πέρα, η εκπομπή θα είναι χωρίς την Άννα. Θέλω να την ευχαριστήσω για τη συνεργασία που είχαμε όλους αυτούς τους μήνες. Να την ευχαριστήσω για την παρουσία της στην εκπομπή. Να της ευχηθώ από την καρδιά μου καλή επιτυχία σε ό,τι κάνει εδώ στον ΑΝΤ1. Εμείς να πούμε ότι η εκπομπή θα συνεχιστεί αταλάντευτοι πάνω στη γραμμή που έχουμε χαράξει για την ενημέρωσή σας, για την επικοινωνία μαζί σας και την ανάδειξη των προβλημάτων σας. Και πάλι, να ευχαριστήσω την Άννα» ήταν τα λόγια του Παναγιώτη Στάθη στην έναρξη του «Καλημέρα Ελλάδα» την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Espresso, o λόγος της απομάκρυνσης της Άννας Λιβαθυνού ήταν η ανύπαρκτη «χημεία» με τον Παναγιώτη Στάθη και τα χαμηλά νούμερα της εκπομπής. Η απόφαση είχε ληφθεί από καιρό και είχαν ήδη γίνει δοκιμαστικά για τους αντικαταστάτες της, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.

