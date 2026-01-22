Άννα Λιβαθυνού: Τέλος από το «Καλημέρα Ελλάδα» - Πώς το ανακοίνωσε ο Παναγιώτης Στάθης

Οριστικά παρελθόν αποτελεί από την παρουσίαση του «Καλημέρα Ελλάδα» η Άννα Λιβαθυνού, επιβεβαιώνοντας τα ρεπορτάζ και τις «διαρροές» που ανέφεραν πως θα έρθει πρόωρο τέλος στη συνεργασία των δύο πλευρών.

Η παρουσιάστρια αποχώρησε το καλοκαίρι από το Action 24 και το πλευρό του Νίκου Υποφάντη για την «πολυσυζητημένη μεταγραφή» της στον ΑΝΤ1, ωστόσο τα πράγματα δεν κύλησαν όπως θα περίμενε.

Παρότι δεν ήταν επίσημο το πότε ακριβώς θα αποτελούσε παρελθόν η παρουσιάστρια από το «Καλημέρα Ελλάδα», ο Παναγιώτης Στάθης ξεκίνησε την εκπομπή μόνος του στο πλατό και ανακοίνωσε πως η Άννα Λιβαθυνού δεν θα βρίσκεται πλέον στο πλευρό του, ευχαριστώντας τη για τη συνεργασία.

«Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε… Πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να πω κάτι, να πω κάτι σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε καθημερινά. Θα ήθελα να πω ότι από εδώ και πέρα, η εκπομπή θα είναι χωρίς την Άννα. Θέλω να την ευχαριστήσω για τη συνεργασία που είχαμε όλους αυτούς τους μήνες. Να την ευχαριστήσω για την παρουσία της στην εκπομπή. Να της ευχηθώ από την καρδιά μου καλή επιτυχία σε ό,τι κάνει εδώ στον ΑΝΤ1. Εμείς να πούμε ότι η εκπομπή θα συνεχιστεί αταλάντευτοι πάνω στη γραμμή που έχουμε χαράξει για την ενημέρωσή σας, για την επικοινωνία μαζί σας και την ανάδειξη των προβλημάτων σας. Και πάλι, να ευχαριστήσω την Άννα» ήταν τα λόγια του Παναγιώτη Στάθη στην έναρξη του «Καλημέρα Ελλάδα».

