Θεσσαλονίκη: 24χρονος έπεσε από γέφυρα στον Περιφερειακό

Συναγερμός για την πτώση άνδρα από γέφυρα της Περιφερειακής Οδού σήμανε στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Τρίτης (17/02).

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για 24χρονο, τον οποίο παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το οδόστρωμα του περιφερειακού (ρεύμα προς ανατολικά).

Ο νεαρός διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

