Θεσσαλονίκη: 24χρονος έπεσε από γέφυρα στον Περιφερειακό
Ο νεαρός διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός για την πτώση άνδρα από γέφυρα της Περιφερειακής Οδού σήμανε στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Τρίτης (17/02).
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για 24χρονο, τον οποίο παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το οδόστρωμα του περιφερειακού (ρεύμα προς ανατολικά).
Ο νεαρός διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:53 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Το πολιτικό στίγμα Τσίπρα και τα σενάρια για «ανοιξιάτικο» κόμμα
12:48 ∙ ME TO N & ME TO Σ
Αυτοί που πήγαν στον Τζιωρτζιώτη, είναι που έβγαλαν και τον Καραμανλή…
12:46 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη: 24χρονος έπεσε από γέφυρα στον Περιφερειακό
12:44 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Χατζηδάκης: Τον Απρίλιο η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού
12:39 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πιερρακάκης στο Eurogroup: «Να επανεκτιμήσουμε τον διεθνή ρόλο του ευρώ»
12:28 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ