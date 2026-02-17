Χάος σε πτήση για Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος επιβάτης έβριζε και πετούσε μπουκάλια

Ο 57χρονος επιβάτης συνελήφθη κατά την άφιξη στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Δευτέρας (16/02) κατά τη διάρκεια πτήσης που πέταξε από την πόλη Κουτάισι της Γεωργίας με προορισμό τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ένας 57χρονος επιβάτης σε κατάσταση εμφανούς μέθης, προκάλεσε χάος μέσα στο αεροπλάνο. Συγκεκριμένα, έβριζε και είχε επιθετική συμπεριφορά προς τους συνεπιβάτες τους αλλά και προς το πλήρωμα ενώ τους παρενόχλησε και σωματικά. Όμως ο 57χρονος δεν έμεινε εκεί, αφού πέταξε προς τους άλλους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος μπουκάλια με νερό.

Λίγο μετά τις 21:00 το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Εκεί αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης πέρασαν χειροπέδες στον 57χρονο.

*Με πληροφορίες από thestival.gr

