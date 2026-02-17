Νοrth Oaks: H μυστική κοινότητα πλουσίων που «ξεγέλασε» τη Google Maps - Πώς έμεινε κρυφή για χρόνια

Μία κοινότητα πλουσίων στη Μινεσότα ονόματι North Oaks είναι τόσο μυστικοπαθής που μέχρι σήμερα δεν εμφανιζόταν στους Χάρτες της Google. Ένας influencer ωσόσο που έγινε viral χρησιμοποίησε ένα drone για να χαρτογραφήσει την περιοχή, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εκστρατείας...ψηφιακής μυστικότητας που διήρκεσε δεκαετίες.

«Το μυστήριο για το North Oaks έρχεται όταν αρχίζεις να μαθαίνεις για το North Oaks», δήλωσε στη Daily Mail ο δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου Chris Parr, ο οποίος γεννήθηκε στην πολιτεία. Το βίντεό του το οποίο δημοσιεύτηκε στο YouTube και έγινε viral, έδειχνε σειρές από απέραντα σπίτια πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, άψογα οργωμένους δρόμους και «πινακίδες απαγόρευσης εισόδου» σε κάθε είσοδο.

Η αφάνεια του North Oaks μπορεί να αποτελεί έκπληξη, δεδομένου ότι η περιοχή στις μεσοδυτικές ΗΠΑ είναι ένας από τους πλουσιότερους ταχυδρομικούς κώδικες της χώρας, με δεκάδες ανάκτορα να έχουν καταχωρηθεί σε τιμές άνω των 800.000 δολαρίων σε πλατφόρμες αγοράς κατοικίας όπως το Zillow. Πέρυσι, ένα σπίτι με πέντε υπνοδωμάτια και επτά μπάνια στην οδό Evergreen Rd. 16 βγήκε στην αγορά για σχεδόν 3,5 εκατομμύρια δολάρια.

«Υπάρχει η αντίληψη ότι πολλά στελέχη, πολλοί διευθύνοντες σύμβουλοι εταιρειών της Μινεσότα, ζουν στο North Oaks», δήλωσε ο Carr, σημειώνοντας ότι παρά τη φήμη του, «πολλοί κάτοικοι της Μινεσότα δεν το γνωρίζουν καν». «Οι χάρτες είναι ένα κομμάτι δημόσιας υποδομής. Το να έχουμε έναν ελλιπή χάρτη είναι μια κακή υπηρεσία προς την ανθρωπότητα», δήλωσε υπερασπιζόμενος την αποστολή του να χαρτογραφήσει το North Oaks.

Οι κάτοικοι κρατούσαν την κοινότητά τους μυστική μέσω διαφόρων μέτρων, όπως συσκευές ανάγνωσης πινακίδων κυκλοφορίας και κάμερες ασφαλείας που παρακολουθούν όλους όσοι εισέρχονταν ή εξέρχονταν από τη γειτονιά. Παρόλο που δεν είναι μια περιφραγμένη κοινότητα, οι κατασκευαστές μετακίνησαν νόμιμα τα όρια της ιδιοκτησίας κάθε ιδιοκτήτη σπιτιού για να περικλείσουν τους δρόμους, πράγμα που σημαίνει ότι το North Oaks ουσιαστικά δεν διαθέτει δημόσιους δρόμους.

Το 2008, η κοινότητα απέδειξε ότι ακόμη και οι πολυεθνικοί τεχνολογικοί γίγαντες δεν εξαιρούνταν από τους κανόνες τους — το δημοτικό συμβούλιο του North Oaks απείλησε την Google με αγωγή αφού ανακάλυψε ότι η γειτονιά τους ήταν ορατή μέσω του Street View, μιας λειτουργίας που δείχνει πώς μοιάζουν τα ακίνητα από το επίπεδο του εδάφους, ανέφερε το CBC. Σε μια οργισμένη επιστολή, απείλησαν να καταγγείλουν την εταιρεία για παραβίαση αν δεν διέγραφε τις εικόνες και δεν έσβηνε τα δεδομένα.

Η μηχανή αναζήτησης συνθηκολόγησε σε μια κίνηση που η εκπρόσωπος της Google, Ελέιν Φιλαντέλφο, χαρακτήρισε πιθανώς ως την πρώτη περίπτωση που μια πόλη των ΗΠΑ απαιτεί να απομακρυνθεί από το ψηφιακό δίκτυο. «Αυτό είναι πολύ σπάνιο όπου μια ολόκληρη πόλη θα ζητούσε να αφαιρεθεί», είπε.

Παρά τη νομική νίκη του North Oaks, ο Carr κατάφερε να βρει ένα παραθυράκι, σύμφωνα με το οποίο η πόλη δεν κατείχε τον εναέριο χώρο. Του επιτρεπόταν να πετάξει το drone αναγνώρισης του πάνω από το χιονισμένο El Dorado, εφόσον παρέμενε εντός της οπτικής του επαφής και με την προϋπόθεση ότι είχε την έγκριση της Ομοσπονδιακής Διοίκησης Αεροπορίας.

Όπως σημείωσε ο influencer στη λεζάντα του κλιπ, «Το North Oaks δεν απαγόρευσε τη χαρτογράφηση... μόνο την καταπάτηση». Αφού ολοκλήρωσε το μάθημα για να γίνει επίσημος χειριστής drone, ο ψηφιακός χαρτογράφος ξεκίνησε την αποστολή του να απενεργοποιήσει τη συσκευή online απόκρυψης δεδομένων του North Oaks.

Για να αποφύγει να χρειαστεί να παρακάμψει τους άφθονους αναγνώστες πινακίδων κυκλοφορίας και τις κάμερες παρακολούθησης, ανέβασε μια διαφήμιση στο Craigslist ζητώντας πρόσκληση από έναν κάτοικο του North Oaks. Μια γυναίκα που χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο Maggie Smith συμφώνησε να του επιτρέψει την είσοδο στο West Rec Park έναντι 10 δολαρίων.

Στη συνέχεια, ο κάτοικος της Μινεάπολης μπόρεσε να καταγράψει τα προαναφερθέντα πλάνα των σπιτιών και να επιτύχει την αποστολή του να χαρτογραφήσει όλους τους δρόμους του North Oaks, οι οποίοι, όπως σημείωσε, είναι τεχνικά ιδιωτική ιδιοκτησία. Με αυτόν τον τρόπο, «τελείωσε τους Χάρτες Google, μια για πάντα», όπως αστειεύτηκε στη λεζάντα του βίντεο.

Οι κάτοικοι του North Oaks δεν ήταν ευχαριστημένοι που η κάλυψή τους εξαφανίστηκε, με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Σπιτιών του North Oaks (NOAHA), Andrew Hawkins, να φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά εναντίον του εισβολέα.

Ωστόσο, ο Chris Parr είπε ότι υπήρχε μια σημαντική μέθοδος στις χαρτογραφήσεις του, δηλώνοντας στην Daily Mail: «Οι χάρτες είναι ένα κομμάτι δημόσιας υποδομής. Το να έχεις έναν ελλιπή χάρτη είναι μια κακή υπηρεσία προς την ανθρωπότητα». Πολλοί σχολιαστές στο YouTube συμφώνησαν με την αποστολή του να ξεσκεπάσει τον αλαζονικό οικισμό.

«Ο παππούς μου ζει σε μια κοινότητα συνταξιούχων στην πάνω, άκρως ανατρεπτική γωνία του Νorth Oaks», είπε κάποιος. «Θα έβρισκε όλη αυτή την ιδέα εντελώς ξεκαρδιστική. Ίσως θα μπορούσε να σε καλέσει μέσα, να κάνει ένα σχέδιο και μετά να εξερευνήσεις τα υπόλοιπα;»

«Τέλειο παράδειγμα του Φαινόμενου Στράιζαντ», έγραψε ένας άλλος, περιγράφοντας το φαινόμενο του πώς οι προσπάθειες καταστολής των πληροφοριών έχουν παραδόξως το αντίθετο αποτέλεσμα. Ωστόσο, ένας τρίτος ισχυρίστηκε ότι δείχνοντας το βίντεο, ο κάτοικος της Μινεσότα είχε ακούσια «δοκιμάσει» τον εαυτό του. Εκ των υστέρων, ο Carr εξήγησε ότι «πιστεύει ότι η ιδιωτικότητα είναι σημαντική» και ότι τα δικαιώματα των ιδιωτών πολιτών πρέπει να γίνονται σεβαστά.

Ο YouTuber δήλωσε στην Daily Mail ότι είδε την «αξία [του] να μπορείς να εξερευνήσεις χωρίς να φύγεις από το σπίτι σου». Συμπτωματικά, οι εικόνες Google του Carr αφαιρέθηκαν κρυφά μια εβδομάδα αφότου τις ανέβασε, γεγονός που τον ώθησε να δημοσιεύσει περισσότερες απαντήσεις.

