YouTube: Έρευνα αποκαλύπτει ότι κυριαρχεί στις «ιατρικές» πηγές της Google - Ανησυχούν οι ειδικοί

Ως η συχνότερα αναφερόμενη πηγή στις απαντήσεις των AI Overviews της Google σε θέματα υγείας, αναδείχθηκε το YouTube - ξεπερνώντας νοσοκομεία, κρατικές υγειονομικές αρχές και επιστημονικά ιδρύματα.

Το εύρημα προκύπτει από μελέτη της εταιρείας SE Ranking, η οποία ανέλυσε περισσότερες από 50.000 αναζητήσεις υγείας, και προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς τα AI Overviews - αυτόματες, συνοπτικές απαντήσεις που προβάλλονται στην κορυφή των αποτελεσμάτων αναζήτησης - εμφανίζονται σε περίπου 2 δισεκατομμύρια χρήστες κάθε μήνα και παρουσιάζονται ως έγκυρες συνθέσεις πληροφοριών, την ώρα που ο τρόπος επιλογής και ιεράρχησης των πηγών τους βρίσκεται ολοένα και περισσότερο στο επίκεντρο της κριτικής.

Το YouTube στην κορυφή των «ιατρικών» παραπομπών

Η έρευνα έδειξε ότι το YouTube αντιστοιχεί στο 4,43% όλων των παραπομπών που χρησιμοποιούν τα AI Overviews για να απαντήσουν σε ερωτήματα υγείας - ποσοστό υψηλότερο από οποιονδήποτε ιατρικό οργανισμό. Συνολικά, καταγράφηκαν 20.621 αναφορές στην πλατφόρμα βίντεο, η οποία ανήκει στην ίδια τη Google.

Ακολούθησαν, ο ιστότοπος του γερμανικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα NDR.de (3,04%), το ιατρικό εγχειρίδιο MSD Manuals (2,08%) και το καταναλωτικό portal υγείας Netdoktor.de (1,61%).

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι, σε αντίθεση με έναν ιατρικό οργανισμό, το YouTube δεν είναι εκδότης υγειονομικού περιεχομένου, καθώς επιτρέπει σε οποιονδήποτε να ανεβάζει βίντεο - από πιστοποιημένους γιατρούς έως influencers χωρίς ιατρική κατάρτιση.

«Δομικός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία»

Η Hannah van Kolfschooten, ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο της Βασιλείας με ειδίκευση στη σχέση AI, υγείας και δικαίου, χαρακτηρίζει τα ευρήματα ιδιαίτερα ανησυχητικά. Όπως τονίζει, η μελέτη δείχνει ότι οι κίνδυνοι δεν είναι μεμονωμένα λάθη, αλλά ενσωματωμένοι στον τρόπο λειτουργίας των AI Overviews.

Έρευνα της SE Ranking δείχνει ότι τα AI Overviews της Google αντλούν πληροφορίες για θέματα υγείας κυρίως από το YouTube, πολύ συχνότερα από νοσοκομεία, κρατικούς υγειονομικούς οργανισμούς ή επιστημονικά ιδρύματα, γεγονός που εντείνει τους προβληματισμούς για την αξιοπιστία της ιατρικής πληροφόρησης που προβάλλεται στην κορυφή των αναζητήσεων

«Η υπερβολική εξάρτηση από το YouTube δείχνει ότι τα views προηγούνται της ιατρικής αξιοπιστίας», σημειώνει, προσθέτοντας ότι κάτι τέτοιο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Η απάντηση της Google

Από την πλευρά της, η Google απορρίπτει την κριτική, υποστηρίζοντας ότι τα AI Overviews έχουν σχεδιαστεί ώστε να αναδεικνύουν υψηλής ποιότητας και αξιόπιστο περιεχόμενο, ανεξαρτήτως μορφής. Εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε ότι μεγάλο μέρος των βίντεο που παραπέμπονται προέρχονται από νοσοκομεία, κλινικές και πιστοποιημένους επαγγελματίες υγείας.

Το 65,55% των πηγών υγείας στα AI Overviews της Google προέρχεται από μη εξειδικευμένες πλατφόρμες, ενώ μόλις το 34,45% βασίζεται σε αξιόπιστες ιατρικές πηγές

Ωστόσο, οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι τα «αξιόπιστα» αυτά βίντεο αποτελούν λιγότερο από το 1% του συνολικού αριθμού των παραπομπών στο YouTube, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο οι υπόλοιπες πηγές να μην πληρούν τα ίδια κριτήρια αξιοπιστίας.

Έρευνα σε αυστηρά ρυθμισμένο περιβάλλον

Η επιλογή της Γερμανίας δεν ήταν τυχαία, καθώς πρόκειται για χώρα με ιδιαίτερα αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο στον τομέα της υγείας. Όπως σημειώνουν οι ερευνητές, αν ακόμη και σε αυτό το περιβάλλον τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης βασίζονται σε μη ιατρικές πηγές, τότε το πρόβλημα ενδέχεται να είναι παγκόσμιο.

Google’s AI cites YouTube for health answers 2-3x more often than medical websites ?



Here’s what we learned after analyzing 50,000+ health-related searches: https://t.co/PwQFtN2T9B pic.twitter.com/fV6asIKL13 — SE Ranking (@SERanking) January 21, 2026

Τα ευρήματα έρχονται να προστεθούν σε προηγούμενη έρευνα της Guardian, σύμφωνα με την οποία λανθασμένες πληροφορίες σε AI Overviews θα μπορούσαν να οδηγήσουν ασθενείς σε επικίνδυνα συμπεράσματα για την υγεία τους.

Σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη διεκδικεί τον ρόλο του «έγκυρου συνομιλητή», αναδεικνύεται όλο και πιο έντονα το ζήτημα του ελέγχου και της αξιοπιστίας της ιατρικής γνώσης που φτάνει στους πολίτες.

