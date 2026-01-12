Η Apple επιβεβαίωσε ότι η μεγάλη αναβάθμιση AI της Siri θα βασίζεται στο Gemini της Google

Προηγούμενες αναφορές είχαν ήδη δείξει ότι η Apple συζητούσε μια συνεργασία με το Gemini της Google για τη βελτίωση των δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης της Siri. Τώρα είναι επίσημο.

Η Apple επιβεβαίωσε ότι το Gemini της Google θα «τροφοδοτεί» την επόμενης γενιάς έκδοση της Siri, σηματοδοτώντας μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές στον φωνητικό βοηθό της Apple από την πρώτη του κυκλοφορία.

Η Apple επιβεβαίωσε τη συνεργασία σε δήλωση που κοινοποίησε στο CNBC, αναφέροντας ότι επέλεξε τη Google αφού εξέτασε πολλαπλές επιλογές. «Ύστερα από προσεκτική αξιολόγηση, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η τεχνολογία της Google προσφέρει το πιο ικανό υπόβαθρο για τα Apple Foundation Models και ανυπομονούμε για τις καινοτόμες νέες εμπειρίες που θα ξεκλειδώσει για τους χρήστες μας», ανέφερε η εταιρεία.

Γιατί η Apple στράφηκε στη Google για την αναβάθμιση AI της Siri

Η κίνηση αυτή προετοιμαζόταν εδώ και καιρό. Η Apple είχε παρουσιάσει για πρώτη φορά μια πιο εξατομικευμένη, βασισμένη στην τεχνητή νοημοσύνη Siri στο WWDC 2024, υποσχόμενη καλύτερη κατανόηση του προσωπικού πλαισίου του χρήστη, επίγνωση του περιεχομένου στην οθόνη και βαθύτερο έλεγχο σε εφαρμογές.

Ωστόσο, αυτές οι αναβαθμίσεις καθυστέρησαν την περασμένη χρονιά, με την Apple να παραδέχεται ότι οι νέες λειτουργίες χρειάζονταν περισσότερο χρόνο από τον αναμενόμενο. Την ίδια στιγμή, βοηθοί όπως το Gemini και το ChatGPT προχώρησαν ταχύτερα, διαμορφώνοντας νέες προσδοκίες για το τι μπορεί να προσφέρει η συνομιλιακή τεχνητή νοημοσύνη. Με την ενσωμάτωση του Gemini, η Apple αποκτά πρόσβαση σε ένα ισχυρότερο γλωσσικό μοντέλο και στη τεράστια, συνεχώς ενημερωμένη βάση γνώσεων της Google. Αυτό είναι κρίσιμο για εργασίες στις οποίες η Siri παραδοσιακά υστερούσε, όπως η απάντηση σε σύνθετες ερωτήσεις, η κατανόηση ερωτημάτων συνέχειας και η σύνθεση πληροφοριών από ολόκληρο το διαδίκτυο.

Σύμφωνα με το CNBC, η συνεργασία θα βασίζεται στα μοντέλα Gemini και στην cloud τεχνολογία της Google για την υποστήριξη των μελλοντικών Apple Foundation Models — όχι μόνο της Siri. Η επόμενης γενιάς Siri αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στη χρονιά με το iOS 26.4, πιθανότατα τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο.

Ωστόσο, αυτό δεν αντικαθιστά την υπάρχουσα ενσωμάτωση του ChatGPT από την Apple, η οποία εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για ορισμένα σύνθετα ερωτήματα, αν και η εταιρεία δεν έχει διευκρινίσει πώς θα συνυπάρχουν μακροπρόθεσμα τα δύο συστήματα.

Το Google Gemini θα συμβάλει όχι μόνο σε μια πιο εξατομικευμένη έκδοση της Siri, αλλά και σε ένα ευρύτερο φάσμα επερχόμενων λειτουργιών Apple Intelligence. Παρ’ όλα αυτά, η αξιοποίηση του Gemini ενδέχεται να δώσει στη Siri την επανεκκίνηση που έχει απόλυτη ανάγκη — ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι η Apple βασίζεται σε έναν διαχρονικό της αντίπαλο.

