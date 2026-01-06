Στρατηγική στροφή της Apple: 50 δισ. δολάρια σε εξαγωγές iPhone από την Ινδία

Η Ινδία έχει μετατραπεί σε βασικό πυλώνα της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας της εταιρείας, μειώνοντας σταδιακά την εξάρτησή της από την Κίνα

Στρατηγική στροφή της Apple: 50 δισ. δολάρια σε εξαγωγές iPhone από την Ινδία
AP.
3'
Η Apple πέτυχε ένα ιστορικό ορόσημο στην Ινδία, καθώς οι εξαγωγές iPhone που κατασκευάστηκαν στη χώρα ξεπέρασαν τα 50 δισ. δολάρια. Το επίτευγμα αυτό επιβεβαιώνει πόσο γρήγορα η Ινδία έχει μετατραπεί σε βασικό πυλώνα της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας της εταιρείας, μειώνοντας σταδιακά την εξάρτησή της από την Κίνα.

Η στροφή αυτή δεν έγινε από τη μια μέρα στην άλλη. Φορολογικά κίνητρα σε τοπικό επίπεδο, σε συνδυασμό με τη στρατηγική της Apple να περιορίσει την έκθεσή της στους αμερικανικούς δασμούς, οδήγησαν σε εκρηκτική αύξηση της παραγωγής. Ήδη μέχρι τον Απρίλιο του 2025, ένα στα πέντε iPhone που πωλούνταν παγκοσμίως κατασκευαζόταν στην Ινδία. Όταν οι δασμοί των ΗΠΑ τέθηκαν σε ισχύ λίγο αργότερα, η Apple ανακατεύθυνε σχεδόν το 97% των iPhone ινδικής παραγωγής προς την αμερικανική αγορά.

Σύμφωνα με την Economic Times, το μεγάλο άλμα στις εξαγωγές ήρθε μετά την ένταξη της Apple στο κυβερνητικό πρόγραμμα Production-Linked Incentive (PLI) το 2021. Όπως ανέφερε κυβερνητικός αξιωματούχος με γνώση των στοιχείων, μόνο στους πρώτους εννέα μήνες του οικονομικού έτους FY26 οι εξαγωγές άγγιξαν τα 16 δισ. δολάρια, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος των εξαγωγών iPhone εντός του προγράμματος πάνω από τα 50 δισ.

Πώς το PLI άλλαξε τη στρατηγική της Apple

Το πρόγραμμα PLI έχει διάρκεια πέντε οικονομικών ετών (από 1η Απριλίου έως 31 Μαρτίου). Η Apple άρχισε να λαμβάνει τα κίνητρα από το FY22, αφού πρώτα δημιούργησε γραμμές παραγωγής μέσω τοπικών συνεργατών. Η Ινδία βρίσκεται πλέον στο FY26, το οποίο ολοκληρώνεται στις 31 Μαρτίου 2026, γεγονός που σημαίνει ότι τα τελικά στοιχεία δεν έχουν ακόμη «κλείσει».

Παρά ταύτα, η δυναμική είναι ξεκάθαρη. Με τρεις μήνες να απομένουν, οι εξαγωγές συνεχίζουν να αυξάνονται. Η ινδική κυβέρνηση μάλιστα παρέτεινε το πρόγραμμα κατά έναν χρόνο, καθώς η πανδημία και οι καθυστερήσεις στην εγκατάσταση εργοστασίων είχαν οδηγήσει σε απώλεια των αρχικών στόχων.

Στο ίδιο πρόγραμμα συμμετείχε και η Samsung, αλλά σε μικρότερη κλίμακα. Μεταξύ FY21 και FY25, η κορεατική εταιρεία εξήγαγε από την Ινδία smartphones αξίας περίπου 17 δισ. δολαρίων, έχοντας το πλεονέκτημα μιας ήδη εδραιωμένης παραγωγικής βάσης.

Η Ινδία στο επίκεντρο

Σήμερα, η Apple στηρίζεται σε πέντε εργοστάσια παραγωγής iPhone στην Ινδία. Τα τρία λειτουργούν από την Tata και τα δύο από τη Foxconn. Γύρω τους έχει αναπτυχθεί ένα δίκτυο περίπου 45 προμηθευτών, πολλοί εκ των οποίων είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που παράγουν εξαρτήματα τόσο για την εγχώρια αγορά όσο και για εξαγωγές.

Η άνοδος αυτή έχει αλλάξει ριζικά και το προφίλ των ινδικών εξαγωγών. Τα iPhone αντιστοιχούν πλέον στο 75% των εξαγωγών smartphones, καθιστώντας τα smartphones την κορυφαία εξαγωγική κατηγορία της χώρας για το FY25. Μόλις πριν από δέκα χρόνια, η ίδια κατηγορία βρισκόταν στην 167η θέση.

India Apple

Η κυβερνητική στήριξη αναμένεται να συνεχιστεί και μετά τη λήξη του προγράμματος PLI τον Μάρτιο του 2026. Αξιωματούχοι αναγνωρίζουν ότι η Ινδία εξακολουθεί να έχει υψηλότερο κόστος σε σύγκριση με την Κίνα και το Βιετνάμ και διαμηνύουν ότι θα υπάρξει κάποιας μορφής συνέχεια στα κίνητρα.

Όπως σχολίασε χαρακτηριστικά ένας αξιωματούχος, «η πραγματική ώθηση ήρθε μετά τα εγκαίνια των εργοστασίων, κυρίως όταν η Apple αποφάσισε να φέρει τους προμηθευτές της στην Ινδία». Μια απόφαση που πλέον καθορίζει το μέλλον της παραγωγικής στρατηγικής της Apple, πολύ πέρα από τα σύνορα της Κίνας.

