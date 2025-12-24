Σε «καθοριστική φάση» οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία εμπορίου Ινδίας - ΕΕ

Σε καθοριστική φάση εισέρχονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ινδίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σύναψη συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου (FTA), με τον υπουργό Εξωτερικών της Ολλανδίας να εκφράζει την ελπίδα για την έγκαιρη ολοκλήρωσή τους, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της ενίσχυσης ανθεκτικών και αξιόπιστων εφοδιαστικών αλυσίδων.

Ο Ολλανδός ΥΠΕΞ, Νταβίντ φαν Βιλ, κατά τη διάρκεια τριήμερης επίσκεψής του στην Ινδία, δήλωσε ότι σε ένα ολοένα και πιο αβέβαιο παγκόσμιο εμπορικό περιβάλλον, οι συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου με «ομοϊδεάτες εταίρους» καθίστανται πιο κρίσιμες από ποτέ. Όπως ανέφερε, η διαφοροποίηση και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των εφοδιαστικών αλυσίδων αποτελούν βασική προτεραιότητα για την οικονομική ασφάλεια.

Από την πλευρά του, ο Ινδός υπουργός Εξωτερικών Σ. Τζαϊσανκάρ, ο οποίος υποδέχθηκε τον Ολλανδό ομόλογό του στο Νέο Δελχί, τόνισε τη σημασία της στήριξης βασικών κρατών-μελών της ΕΕ, όπως η Ολλανδία, στις διαπραγματεύσεις με την Ένωση. Εξέφρασε την προσδοκία ότι οι συνομιλίες βρίσκονται πλέον σε τελικό και αποφασιστικό στάδιο.

Οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία Ινδίας–ΕΕ έχουν ήδη ολοκληρώσει περίπου 14 γύρους, με τις δύο πλευρές να επιδιώκουν τη γεφύρωση των εναπομεινασών διαφορών μέσω εντατικών τεχνικών συζητήσεων.

Πέραν του εμπορίου, οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών επεκτάθηκαν και σε ζητήματα άμυνας και γεωπολιτικής, με έμφαση στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού. Ο Ολλανδός υπουργός επισήμανε τη σημασία της ενισχυμένης ναυτικής παρουσίας και της συνεργασίας, στο πλαίσιο κοινών δημοκρατικών αξιών και σεβασμού στο διεθνές δίκαιο.