Χάιζενγκα: «Η Ινδία αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μεγάλες οικονομίες»

Ο Αμερικανός εκπρόσωπος Μπιλ Χάιζενγκα υπογράμμισε τη διευρυνόμενη οικονομική και στρατηγική διάσταση της εταιρικής σχέσης Ινδίας–ΗΠΑ, τονίζοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον των αμερικανικών επιχειρήσεων και την ανάγκη βαθύτερης συνεργασίας για τη διατήρηση της σταθερότητας στον Ινδο-Ειρηνικό.

Μιλώντας στην υποεπιτροπή της Βουλής για Εξωτερικές Υποθέσεις αρμόδια για τη Νότια και Κεντρική Ασία, στη συνεδρίαση με τίτλο «Η Στρατηγική Συνεργασία ΗΠΑ–Ινδίας: Διασφαλίζοντας έναν Ελεύθερο και Ανοιχτό Ινδο-Ειρηνικό», ο Χάιζενγκα αναφέρθηκε στην ταχεία οικονομική ανάπτυξη της Ινδίας ως βασικό μοχλό ενίσχυσης των εμπορικών σχέσεων. «Η Ινδία είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μεγάλες οικονομίες στον κόσμο… Οι αμερικανικές εταιρείες ανυπομονούν να εισέλθουν στην ινδική αγορά υπό συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού», είπε.

Πρόσθεσε ότι «μια νέα εμπορική συμφωνία με την Ινδία υπό τον Πρόεδρο Τραμπ και τον Πρωθυπουργό Μόντι θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω αυτόν τον στόχο και να εμβαθύνει τη σχέση», υπογραμμίζοντας ότι η οικονομική συνεργασία αποτελεί κεντρικό στοιχείο για την ενδυνάμωση των διμερών δεσμών.

Τόνισε επίσης τη μεγαλύτερη στρατηγική σημασία της συνεργασίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Νέου Δελχί, επισημαίνοντας τη σημασία της συνδυασμένης οικονομικής και γεωπολιτικής επιρροής τους. «Ανυπομονώ να ακούσω από τους μάρτυρες πώς η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου και η σύντομα τρίτη μεγαλύτερη οικονομία μπορούν να συνεργαστούν για να αντισταθμίσουν την Κίνα και να διατηρήσουν έναν ελεύθερο και ανοιχτό Ινδο-Ειρηνικό», δήλωσε.

Την ώρα που αυτές οι συζητήσεις διεξάγονταν στην Ουάσιγκτον, ανώτεροι αξιωματούχοι στο Νέο Δελχί προωθούσαν παράλληλα την ατζέντα που είχαν διαμορφώσει νωρίτερα φέτος οι δύο ηγέτες. Ο Υπουργός Εξωτερικών Βίκραμ Μίστρι συναντήθηκε την Τρίτη με την Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άλισον Χούκερ για συνομιλίες με στόχο τη μετάφραση αυτού του οράματος σε συγκεκριμένη πρόοδο.