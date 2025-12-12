Πρόταση εξαγοράς της Γιουβέντους – Διάθεση επένδυσης 1 δισεκατομμυρίου

Η «Tether» κατέθεσε δεσμευτική πρόταση για εξαγορά της Γιουβέντους, με το ποσό που πρότεινε να καταβάλλεται σε μετρητά.

Πρόταση εξαγοράς της Γιουβέντους – Διάθεση επένδυσης 1 δισεκατομμυρίου
Μία απ’ τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές δυνάμεις του πλανήτη, δεν γινόταν να μην αποτελεί επενδυτικό… μήλον της έριδος. Έτσι, η «Tether» κατέθεσε δεσμευτική πρόταση προς την Exor, για εξαγορά του συνόλου των μετοχών που κατέχει στην Γιουβέντους.

Η πρόταση, μάλιστα, είναι για καταβολή του ποσού σε μετρητά. Η εταιρία σκοπεύει να προχωρήσει σε δημόσια προσφορά για τις υπόλοιπες μετοχές στην ίδια τιμή, χρηματοδοτούμενη εξ ολοκλήρου με ίδια κεφάλαια.

«Η πρόταση αυτή αντανακλά την πεποίθηση ότι η Γιουβέντους είναι κάτι περισσότερο από μια ποδοσφαιρική ομάδα. Για γενιές, η Γιουβέντους αντιπροσωπεύει την πειθαρχία, τη φιλοδοξία και τη σιωπηλή δύναμη εκείνων που ξαναχτίζουν και προχωρούν μπροστά, σεζόν μετά τη σεζόν. Είναι ένας σύλλογος που έχει διαμορφώσει την ιταλική αθλητική ταυτότητα και έχει κερδίσει την αφοσίωση φιλάθλων σε όλο τον κόσμο», ανακοινώθηκε επίσημα από την «Tether».

Ο CEO, Πάολο Αρντοϊνο, επισήμανε: «Για μένα, η Γιουβέντους ήταν πάντα μέρος της ζωής μου. Μεγάλωσα με αυτή την ομάδα. Ως παιδί, έμαθα τι σημαίνουν η δέσμευση, η ανθεκτικότητα και η υπευθυνότητα, βλέποντας τη Γιουβέντους να αντιμετωπίζει επιτυχίες και δυσκολίες με αξιοπρέπεια. Αυτά τα μαθήματα έμειναν μαζί μου πολύ μετά το τελευταίο σφύριγμα.

Το ενδιαφέρον μας για τη Γιουβέντους προέρχεται από βαθύ θαυμασμό και σεβασμό. Η Γιουβέντους είναι σύμβολο ιταλικής αριστείας με πραγματικά παγκόσμια παρουσία, χτισμένη μέσα από γενιές με σκληρή δουλειά, φιλοδοξία και την αταλάντευτη πίστη των υποστηρικτών της. Αυτές οι αξίες αντικατοπτρίζουν τον τρόπο με τον οποίο χτίσαμε την Tether: με υπομονή, ανεξαρτησία και με έμφαση στη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα.

Η Tether βρίσκεται σε ισχυρή οικονομική θέση και σκοπεύει να στηρίξει τη Γιουβέντους με σταθερά κεφάλαια και μακρύ επενδυτικό ορίζοντα. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε θετικά στο μέλλον του συλλόγου, να υποστηρίξουμε την αγωνιστική του πορεία στο υψηλότερο επίπεδο και να βοηθήσουμε τη Γιουβέντους να συνεχίσει να αναπτύσσεται βιώσιμα σε ένα ταχέως εξελισσόμενο παγκόσμιο περιβάλλον αθλητισμού και μέσων.

Αυτή η πρόταση γίνεται με ταπεινότητα και βαθύ αίσθημα ευθύνης προς τον σύλλογο, τους φιλάθλους του και την κληρονομιά του. Πιστεύουμε ότι η ιστορία της Γιουβέντους συνεχίζει να γράφεται και ότι τα επόμενα κεφάλαια μπορούν να καθοριστούν από δύναμη, συνέχεια και φιλοδοξία».

Σε περίπτωση που προχωρήσει η εξαγορά των μετοχών της Γιουβέντους, η «Tether» είναι έτοιμη να επενδύσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο κλαμπ.

