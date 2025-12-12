Σαρλίζ Θερόν: «Έβαλε» τα γυαλιά στους followers της ποζάροντας με διάφανο δαντελένιο catsuit

Τα catsuits επέστρεψαν και είναι ακόμη κομψότερα όταν είναι φτιαγμένα από εντελώς διάφανη δαντέλα, ιδίως αν φορεθούν από την Σαρλίζ Θερόν.

Η καλλονή ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram ένα καυτό καρέ φωτογραφιών από το πάρτι της με θέμα «Disco Intherono» αποδεικνύοντας ότι στα 50 της παραμένει το απόλυτο sex symbol.

Η Σαρλίζ Θερόν / Instagram

Η Θερόν απεικονίζεται να φορά ένα κατάμαυρο δαντελένιο κορμάκι, σχεδιασμένο από τη Norma Kamali, το οποίο συνδύασε με μεταλλικά strappy σανδάλια και χρυσά κοσμήματα.

Η Σαρλίζ Θερόν / Instagram

Σε μία από τις λήψεις της η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός χρησιμοποιεί μία μπανιέρα ως «chaise longue».

Η Σαρλίζ Θερόν / Instagram

Το δαντελένιο look ήταν εντελώς διάφανο, με μακριά μανίκια και καλσόν-λεπτομέρειες που συνέχιζαν μέχρι το πόδι, ενώ μία μαύρη δερμάτινη ζώνη τόνιζε τη λεπτή μέση της ηθοποιού.

Η Σαρλίζ Θερόν / Instagram

«Τι βραδιά!» έγραψε η λεζάντα της μιας ανάρτησης, ενώ η άλλη έγραφε «Η απόδοσή μου στη μεγαλύτερη ντίβα… την Τζέρι Χολ». Στην ομάδα φωτογραφιών που αναφέρονταν στη Hall, συμπεριέλαβε δύο εικόνες του μοντέλου με παρόμοιο μαύρο δαντελένιο catsuit σε πάρτι σε νυχτερινό κέντρο στο Παρίσι το 1976.

Η Τζέρι Χολ με δαντελένιο catsuit το 1976 στο Παρίσι / Instagram

https://www.instagram.com/p/DSAxWLxEipk/

Το πάρτι ήταν «Disco Intherono», με καλεσμένους να ντύνονται σαν διάφορες φιγούρες της νυχτερινής ζωής των ’70s, συμπεριλαμβανομένου ενός καλεσμένου ντυμένου ως θρυλικού pop artist Andy Warhol.

https://www.instagram.com/p/DSBNUDJEjKw/

Σε παλαιότερη εμφάνισή της -στην πρεμιέρα της ταινίας «The Old Guard 2» στο Λος Άντζελες - η Σαρλίζ Θερόν είχε επιλέξει ένα δικτυωτό catsuit Givenchy. Εκείνο το σύνολο ήταν πιο συντηρητικά με την φετινή εορταστική της εμφάνιση.