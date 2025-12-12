Οι αγρότες Ρεθύμνου διαφωνούν με τη συνάντηση Χατζηδάκη και συνεχίζουν στα μπλόκα
Οι αγρότες Ρεθύμνου εξέφρασαν τη διαφωνία τους με τους κρητικούς συναδέλφους τους. Η διαφωνία αφορά το ραντεβού που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στην Αθήνα. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κώστας Χατζηδάκης, και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Οι εκπρόσωποι των αγροτών και κτηνοτρόφων του Ρεθύμνου έκαναν τη δήλωση αυτή μέσω βίντεο που διαβιβάστηκε στο Daynight.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:39 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Μάγεψε στο Ρέθυμνο η Νεφέλη που τραγουδάει αλλά δεν μιλάει
23:24 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Euroleague: «Ναυάγιο» στην Βαρκελώνη για τον Ολυμπιακό
23:15 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Διάστημα: Έκρηξη σε μαύρη τρύπα προκαλεί ισχυρούς αστρικούς ανέμους
22:22 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Πρόταση εξαγοράς της Γιουβέντους – Διάθεση επένδυσης 1 δισεκατομμυρίου
22:16 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
ΕΕ: Επ' αόριστον πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων
14:34 ∙ LIFESTYLE