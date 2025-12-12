Εορτολόγιο 13 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Ποιους Αγίους τιμά στις 13 Δεκεμβρίου η Εκκλησία

Newsbomb

Εορτολόγιο 13 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αύριο Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίου Ευστρατίου, Αυξεντίου, Ευγενίου, Μαρδάριου και Ορέστη μαρτύρων, Οσίου Άρεως του σοφού, Αγίου Ιουβεναλίου, Αγίας Λουκίας της παρθένου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι τα εξής:

  • Ευστράτιος, Ευστράτης, Στρατής, Στράτος, Ευστρατάς, Στρατάς, Ευστρατία, Στρατούλα, Στράτα, Ευστρατούλα,
  • Αυξέντιος, Αυξέντης, Αυξεντία, Αυξεντούλα,
  • Ευγένιος, Ευγένης,
  • Μαρδάριος, Μαρδάρης, Μάρδας,
  • Ορέστης, Ορεστιάς, Ορεστία, Ορεστιάδα,
  • Ιουβενάλιος, Ιουβενάλης, Γιουβενάλης, Ιουβεναλία,
  • Λουκάς, Λουκία, Λουκίτσα.

Άγιοι Ευστράτιος, Αυξέντιος, Ευγένιος, Μαρδάριος και Ορέστης

Οι Άγιοι Ευστράτιος, Αυξέντιος, Ευγένιος, Μαρδάριος και Ορέστης μαρτύρησαν κατά το σκληρό διωγμό των χριστιανών επί Διοκλητιανού.

Ο Ευστράτιος, που ήταν ανώτερος αξιωματικός, συνελήφθη από το Δούκα Λυσία. Αυτός, αφού τον βασάνισε με τον πιο φρικτό τρόπο, έπειτα τον έστειλε στον έπαρχο Αγρικόλα. Φημισμένος αυτός για την ωμότητα του απέναντι στους χριστιανούς, έβαλε τον Ευστράτιο να βαδίσει με σιδερένια παπούτσια, που είχαν μέσα μυτερά καρφιά. Κατόπιν τον αποτελείωσε, αφού τον έριξε μέσα στη φωτιά.

Τον Αυξέντιο, που ήταν Ιερέας και συμπολίτης του Ευστρατίου, ο ηγεμόνας τον πίεσε να αλλαξοπιστήσει με πολλές δελεαστικές υποσχέσεις. Αλλά ο άξιος λειτουργός του Χριστού απάντησε: «Δεν είναι ανάγκη να λέω πολλά λόγια Λυσία. Στη ζωή αυτή είμαι του Χριστού και θα είμαι δικός Του μέχρι θανάτου. Και αν αναρίθμητους δαρμούς και πληγές μου δώσεις, και αν με φωτιά και σίδερο με λιώσεις, ο Χριστός μου είναι παντοδύναμος και ο Σταυρός Του ακαταμάχητος. Αυτός καθ’ εαυτόν ο Αυξέντιος είναι αδύνατος. Αλλά του χριστιανού Αυξεντίου το φρόνημα δε θα κάμψεις ποτέ». Εξαγριωμένος ο ηγεμόνας από την απάντηση, αμέσως τον αποκεφάλισε.

Το Μαρδάριο, αφού τρύπησαν τους αστραγάλους του τον κρέμασαν με το κεφάλι προς τα κάτω και τον έκαψαν.

Ο αξιωματικός Ευγένιος, αφού του έκοψαν τη γλώσσα και τα χέρια και του έσπασαν τα πόδια, εξέπνευσε.

Τον δε στρατιώτη Ορέστη τον θανάτωσαν, αφού τον ξάπλωσαν σε πυρακτωμένο κρεβάτι.

Αγία Λουκία η παρθένος

Η Αγία Λουκία καταγόταν από τις Συρακούσες της Σικελίας και μαρτύρησε κατά το έτος 304 μ.Χ. όταν ηγεμόνας της Σικελίας ήταν ο Πασχάσιος και αυτοκράτωρ της Ρώμης ο Διοκλητιανός. Υπήρξε παρθένος, μνηστευμένη με κάποιον ειδωλολάτρη.

Η Αγία Λουκία διαμοίρασε την περιουσία της στους φτωχούς και ανέμενε προσευχόμενη το τέλος της κατά τους λόγους της Αγίας Αγάθης. Η εμμονή της στην πατρώα πίστη και η εν γένει στάση της ήταν η αιτία που κινήθηκε ο μνηστήρας της εναντίον της. Δεν δίστασε μάλιστα να την καταγγείλει στον ηγεμόνα Πασχάσιο ως χριστιανή.

Εκείνος μετά την ανάκριση που της έκανε, διέταξε να την κλείσουν σε πορνείο για να ατιμασθεί. Και όμως θεία δύναμη την κράτησε αμετακίνητη στο σημείο που βρισκόταν παρόλο που στην αρχή την τραβούσαν οι στρατιώτες με ορμή και ύστερα την έδεσαν σε ζυγό που έσερναν πολλά ζευγάρια βόδια. Οι στρατιώτες θυμωμένοι που δεν κατόρθωσαν τον σκοπό τους την άλειψαν με πίσσα, ρετσίνι και λάδι και της έβαλαν φωτιά για να καεί ζωντανή· και όμως, θεϊκή επέμβασή ήταν εκείνη που έσβησε την φωτιά.

Στην συνέχεια της έβγαλαν τα μάτια με ξιφίδιο και ένας στρατιώτης βύθισε το μαχαίρι του στον λαιμό της και την εγκατέλειψαν αιμόφυρτη. Η Αγία ζήτησε να μεταλάβει των Αχράντων Μυστηρίων και εφοδιασμένη έτσι παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο αφού προηγουμένως προφήτευσε για το σύντομο τέλος της ειδωλολατρίας και την νίκη και επικράτηση του χριστιανισμού.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:23ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: 16 νεκροί από την κακοκαιρία Byron - Τρία παιδιά αναμεσά τους - Κατέρρευσαν 13 κτίρια

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μικρής έκτασης θαλάσσια ρύπανση μετά από ημιβύθιση επαγγελματικού σκάφους αναψυχής

23:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Έμεινε στις 8 νίκες ο Ολυμπιακός, μία λιγότερη από τον Παναθηναϊκό AKTOR

23:48LIFESTYLE

Ελένη Τσολάκη: «Με τον ερχομό της κόρης μου άλλαξε η κοσμοθεωρία μου, βλέπεις τη ζωή αλλιώς»

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Μάγεψε στο Ρέθυμνο η Νεφέλη που τραγουδάει αλλά δεν μιλάει

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 13 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: «Ναυάγιο» στην Βαρκελώνη για τον Ολυμπιακό

23:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διάστημα: Έκρηξη σε μαύρη τρύπα προκαλεί ισχυρούς αστρικούς ανέμους

23:07ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους στο λιμάνι της Οδησσού - Βίντεο από το χτύπημα σε τουρκικό πλοίο

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγρότες Ρεθύμνου διαφωνούν με τη συνάντηση Χατζηδάκη και συνεχίζουν στα μπλόκα

22:54LIFESTYLE

Σαρλίζ Θερόν: Πόζαρε με διάφανο δαντελένιο catsuit και «έβαλε» τα γυαλιά στους followers της με τις αναλογίες της

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο λιμάνι Θεσσαλονίκης: Εντοπίστηκε οξειδωμένη οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στον 6ο προβλήτα

22:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προκόπης Παυλόπουλος: Σαφή και απαραβίαστα όρια στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον χώρο της Δικαιοσύνης

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Άγριος ξυλοδαρμός γιατρού από ασθενή – πυγμάχο στο νοσοκομείο

22:26ΚΟΣΜΟΣ

Ο βασιλιάς Κάρολος μοιράστηκε τα «καλά νέα» ότι η θεραπεία του για τον καρκίνο θα μειωθεί

22:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πρόταση εξαγοράς της Γιουβέντους – Διάθεση επένδυσης 1 δισεκατομμυρίου

22:21ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μικροί μερακλήδες έβαλαν φωτιά στην πίστα με τον χορό τους

22:16ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Επ' αόριστον πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

22:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πάνω από 20 °C η μέγιστη θερμοκρασία την Παρασκευή - Πού σημειώθηκαν οι υψηλότερες τιμές

22:10ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα στο διόδια Μαλγάρων- Τα μπλόκα σε όλη τη χώρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:03ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Γιος πασίγνωστου επιχειρηματία ο τρίτος κατηγορούμενος για το διπλό φονικό – «Ξεπούλησε την περιουσία του πατέρα του, στο τέλος θα πάει και φυλακή»

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Έχω λάβει 30 email για να το υιοθετήσουν - Δεν έχω δει πιο απαθές ζώο», λέει ο άνθρωπος που έχει αναλάβει προσωρινά την εποπτεία του πιτμπουλ

14:34LIFESTYLE

Grand Hotel: Πότε θα δούμε τα τελευταία επεισόδια της χρονιάς

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Το «μάτι» της Τουρκίας μέσα στην ΕΑΒ όπου εκσυγχρονίζονται τα ελληνικά F-16 στην έκδοση Viper: Η φωτογραφία που μοιάζει κατασκοπευτική

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Άγριος ξυλοδαρμός γιατρού από ασθενή – πυγμάχο στο νοσοκομείο

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία πριν το γάμο: Νεκρός ο γαμπρός σε δυστύχημα - Κατέρρευσε η νύφη

20:39ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ -Βαρύ κατηγορητήριο: Πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ οι παράνομες επιδοτήσεις του κυκλώματος - Ο ρόλος Χιλετζάκη και Λαμπράκη – «Ανέστησαν» και νεκρούς

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ένα UFO κατέβηκε σε χωριό του Κιλκίς - Η πατούσα που αναστάτωσε την τοπική κοινωνία!

21:51ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα – Η ανιψιά του 68χρονου «καίει» τον ξάδελφo και τον επιχειρηματία: «Ήταν πολύ ταραγμένος στο τηλεφώνημα και με απείλησε»

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός «μπούκαρε» στη συνάντηση Ερντογάν με Πούτιν - Βίντεο με το επεισόδιο

16:22ΕΛΛΑΔΑ

«Καλό ταξίδι, θα ήθελα να σε είχα και άλλο»: Πένθος για Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη - Πέθανε ο πατέρας του

22:10ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα στο διόδια Μαλγάρων- Τα μπλόκα σε όλη τη χώρα

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από την κεντρική Ευρώπη στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

06:44ΚΟΣΜΟΣ

«Μαρμάρινη Θεά» ηλικίας 2300 ετών ανακαλύφθηκε στη Σμύρνη - Γιατί εντυπωσίασε τους αρχαιολόγους

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο σενάριο για χιόνι τα Χριστούγεννα από το GFS - Πότε αλλάζει το σκηνικό

12:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην επιτροπή Δεοντολογίας στέλνει την Κωνσταντοπούλου ο Νικολακόπουλος για «αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά»

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 13 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

06:32LIFESTYLE

Τα δυνατά χαρτιά των καναλιών στη μάχη των γιορτών - Από τον Αρναούτογλου στη Βίσση και το Voice

18:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στο FBI: Έκρυβε καλασνικοφ σε βαλίτσα - Επιχειρηση «αστραπή» στα ΚΤΕΛ Κηφισού

22:54LIFESTYLE

Σαρλίζ Θερόν: Πόζαρε με διάφανο δαντελένιο catsuit και «έβαλε» τα γυαλιά στους followers της με τις αναλογίες της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ