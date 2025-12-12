Μάγεψε στο Ρέθυμνο η Νεφέλη που τραγουδάει αλλά δεν μιλάει

Η Νεφέλη Αντωνίου αποτέλεσε την πρωταγωνίστρια της βραδιάς. Η καλλιτέχνις έχασε τη φωνή της σε παιδική ηλικία, έπειτα από ένα σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο. Επέστρεψε στη σκηνή ως σύμβολο ελπίδας.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας