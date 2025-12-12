Μάγεψε στο Ρέθυμνο η Νεφέλη που τραγουδάει αλλά δεν μιλάει

Μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία έζησε το Ρέθυμνο πριν από λίγες ημέρες. Η συναυλία με τίτλο «Είμαι η Αρχή» συγκίνησε βαθιά το κοινό. Η εκδήλωση ανέδειξε τη δύναμη της μουσικής να εμπνέει και να ενώνει.

Μάγεψε στο Ρέθυμνο η Νεφέλη που τραγουδάει αλλά δεν μιλάει
Η Νεφέλη Αντωνίου αποτέλεσε την πρωταγωνίστρια της βραδιάς. Η καλλιτέχνις έχασε τη φωνή της σε παιδική ηλικία, έπειτα από ένα σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο. Επέστρεψε στη σκηνή ως σύμβολο ελπίδας.

