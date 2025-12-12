Πένθος για Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη - Πέθανε ο πατέρας του

Δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο ηθοποιός με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δημοσίευσε κοινές φωτογραφίες με τον πατέρα του.

Ο γνωστός ηθοποιός συνόδευσε τη δημοσίευσή του με το σχόλιο: «Καλό ταξίδι μπαμπά μου θα ήθελα να σε είχα και άλλο ξεκουράσου ομορφιά μου σε αγαπώ πολύ…».

Δείτε την ανάρτηση του ηθοποιού:

https://www.instagram.com/p/DSKmE09jH0K/

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγους μήνες, στις 20 Σεπτέμβρη ο Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης είχε χάσει και την μητέρα του.