Πένθος για Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη - Πέθανε ο πατέρας του
«Ξεκουράσου ομορφιά μου σε αγαπώ πολύ», σχολίασε ο ηθοποιός κάτω από την ανάρτηση του
Δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του.
Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο ηθοποιός με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δημοσίευσε κοινές φωτογραφίες με τον πατέρα του.
Ο γνωστός ηθοποιός συνόδευσε τη δημοσίευσή του με το σχόλιο: «Καλό ταξίδι μπαμπά μου θα ήθελα να σε είχα και άλλο ξεκουράσου ομορφιά μου σε αγαπώ πολύ…».
Δείτε την ανάρτηση του ηθοποιού:
Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγους μήνες, στις 20 Σεπτέμβρη ο Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης είχε χάσει και την μητέρα του.
