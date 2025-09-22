Πένθος για τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη: Πέθανε η μητέρα του - «Ξεκουράσου μάνα μου, θα μου λείπεις»
Ο ηθοποιός έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση μέσα από μία ανάρτηση στα social media
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Δύσκολες στιγμές βιώνει ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του το Σάββατο, 20 σεπτεμβρίου.
Την δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος με ανάρτησή του στα social media, σήμερα Δευτέρα (22/9).
Ο γνωστός ηθοποιός στην ανάρτησή του δημοσίευε 3 κοινές φωτογραφίες με την μητέρα του ενώ την αποχαιρέτισε γράφοντας «Ξεκουράσου μάνα μου, καλό σου ταξίδι, θα μου λείπεις, όπως πάντα».
Δείτε την ανάρτησή του
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:08 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Συνελήφθη αλλοδαπός στου Ρέντη: Παρενοχλούσε 11χρονη σε καφετέρια
10:01 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο σε επιχείρηση
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Οι Κινέζοι επελαύνουν στην Αυστρία μέσω της Xpeng
09:12 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Οπαδική επίθεση στα Εξάρχεια – Τραυματίστηκε τουρίστας
09:59 ∙ WHAT THE FACT
Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο
08:48 ∙ ΚΟΣΜΟΣ