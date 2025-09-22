Πένθος για τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη: Πέθανε η μητέρα του - «Ξεκουράσου μάνα μου, θα μου λείπεις»

Δύσκολες στιγμές βιώνει ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του το Σάββατο, 20 σεπτεμβρίου.

Την δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος με ανάρτησή του στα social media, σήμερα Δευτέρα (22/9).

Ο γνωστός ηθοποιός στην ανάρτησή του δημοσίευε 3 κοινές φωτογραφίες με την μητέρα του ενώ την αποχαιρέτισε γράφοντας «Ξεκουράσου μάνα μου, καλό σου ταξίδι, θα μου λείπεις, όπως πάντα».

Δείτε την ανάρτησή του

https://www.instagram.com/p/DO4nMfWiHBX/

