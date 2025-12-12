Euroleague Βαθμολογία: Έμεινε στις 8 νίκες ο Ολυμπιακός, μία λιγότερη από τον Παναθηναϊκό AKTOR

Η ήττα με… κάτω τα χέρια στη Βαρκελώνη, έστειλε τους «ερυθρόλευκους» στο 8-6, τη στιγμή που οι «πράσινοι» είναι στο 9-6 – Στις 11 νίκες η Χάποελ, αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία.

ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
Η 15η αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώθηκε άσχημα για τις ελληνικές ομάδες. Ο Ολυμπιακός έχασε με άνεση από την Μπαρτσελόνα και έτσι υποχώρησε στο 8-6, έχοντας ματς λιγότερο. Μία νίκη παραπάνω έχει ο Παναθηναϊκός AKTOR που ηττήθηκε κι αυτός μια μέρα πριν στο Μιλάνο (9-6).

Στο Πριγκιπάτο, η Μονακό βρέθηκε να προηγείται μέχρι και με 17 πόντους διαφορά, αλλά η ασταμάτητη Φενέρμπαχτσε αντέδρασε και πήρε το ματς με 86-92. Φτάνοντας τις έξι σερί νίκες και πλέον περιμένει τον Παναθηναϊκό AKTOR στην Κωνσταντινούπολη.

Στο Βελιγράδι το ντέρμπι της Σερβίας ήταν συναρπαστικό και η Παρτίζαν βγήκε θριαμβεύτρια. Ο Ερυθρός Αστέρας είχε διαφορά 16 πόντων, αλλά οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και στο τέλος πανηγύρισαν μεγάλη νίκη με 79-76.

Στη Μπολόνια η Χάποελ Τελ Αβίβ πήρε ακόμη μια νίκη. Η Βίρτους είχε προβάδισμα σε μεγάλη διάρκεια του ματς, αλλά οι Ισραηλινοί είχαν τις λύσεις και την ποιότητα για το τελικό 74-79.

Τέλος, η Ντουμπάι BC σε ματς που εξελίχθηκε σε θρίλερ, επικράτησε με σουτ του Ράιτ στο τέλος της Μπάγερν Μονάχου με 89-88.

Στην κορυφή της βαθμολογίας με 11 νίκες είναι η Χαποέλ Τελ Αβίβ, ενώ στις 10 ανέβηκαν η Μπαρτσελόνα και η εντυπωσιακή Βαλένθια.

EUROLEAGUE – 15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

  • Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Παναθηναϊκός AKTOR 96-89
  • Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Βιλερμπάν (Γαλλία) 92-84
  • Βαλένθια (Ισπανία)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 94-82
  • Παρί (Γαλλία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 105-108
  • Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Μπασκόνια (Ισπανία) 94-87
  • Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Ολυμπιακός 98-85
  • Ντουμπάι (ΗΑΕ)– Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 89-88
  • Μονακό (Μονακό)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 86-92
  • Παρτιζάν (Σερβία)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 79-76
  • Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 74-79

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ 11-4
  2. Βαλένθια 10-5
  3. Μπαρτσελόνα 10-5
  4. Φενέρμπαχτσε 9-5
  5. Μονακό 9-6
  6. Ζάλγκιρις 9-6
  7. Ερυθρός Αστέρας 9-6
  8. Παναθηναϊκός AKTOR 9-6
  9. Ρεάλ Μαδρίτης 9-6
  10. Ολυμπιακός 8-6
  11. Αρμάνι Μιλάνο 8-7
  12. Ντουμπάι BC 7-8
  13. Βίρτους Μπολόνια 7-8
  14. Παρτίζαν 6-9
  15. Παρί 5-10
  16. Μακάμπι 5-10
  17. Μπασκόνια 5-10
  18. Αναντολού Εφές 5-10
  19. Μπάγερν Μονάχου 5-10
  20. Βιλερμπάν 3-12

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (16η)

16/12

  • Ντουμπάι – Μακάμπι Τελ Αβίβ
  • Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός AKTOR
  • Χαποέλ Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας
  • Ολυμπιακός – Βαλένθια
  • Αρμάνι Μιλάνο – Ρεάλ Μαδρίτης
  • Παρί – Μπαρτσελόνα

17/12

    • Ζαλγκίρις Κάουνας – Αναντολού Εφές
    • Βιλερμπάν – Μπάγερν Μονάχου
    • Μπασκόνια – Μονακό
    • Παρτίζαν – Βίρτους Μπολόνια
