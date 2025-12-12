Euroleague Βαθμολογία: Έμεινε στις 8 νίκες ο Ολυμπιακός, μία λιγότερη από τον Παναθηναϊκό AKTOR

Η 15η αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώθηκε άσχημα για τις ελληνικές ομάδες. Ο Ολυμπιακός έχασε με άνεση από την Μπαρτσελόνα και έτσι υποχώρησε στο 8-6, έχοντας ματς λιγότερο. Μία νίκη παραπάνω έχει ο Παναθηναϊκός AKTOR που ηττήθηκε κι αυτός μια μέρα πριν στο Μιλάνο (9-6).

Στο Πριγκιπάτο, η Μονακό βρέθηκε να προηγείται μέχρι και με 17 πόντους διαφορά, αλλά η ασταμάτητη Φενέρμπαχτσε αντέδρασε και πήρε το ματς με 86-92. Φτάνοντας τις έξι σερί νίκες και πλέον περιμένει τον Παναθηναϊκό AKTOR στην Κωνσταντινούπολη.

Στο Βελιγράδι το ντέρμπι της Σερβίας ήταν συναρπαστικό και η Παρτίζαν βγήκε θριαμβεύτρια. Ο Ερυθρός Αστέρας είχε διαφορά 16 πόντων, αλλά οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και στο τέλος πανηγύρισαν μεγάλη νίκη με 79-76.

Στη Μπολόνια η Χάποελ Τελ Αβίβ πήρε ακόμη μια νίκη. Η Βίρτους είχε προβάδισμα σε μεγάλη διάρκεια του ματς, αλλά οι Ισραηλινοί είχαν τις λύσεις και την ποιότητα για το τελικό 74-79.

Τέλος, η Ντουμπάι BC σε ματς που εξελίχθηκε σε θρίλερ, επικράτησε με σουτ του Ράιτ στο τέλος της Μπάγερν Μονάχου με 89-88.

Στην κορυφή της βαθμολογίας με 11 νίκες είναι η Χαποέλ Τελ Αβίβ, ενώ στις 10 ανέβηκαν η Μπαρτσελόνα και η εντυπωσιακή Βαλένθια.

EUROLEAGUE – 15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Παναθηναϊκός AKTOR 96-89

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Βιλερμπάν (Γαλλία) 92-84

Βαλένθια (Ισπανία)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 94-82

Παρί (Γαλλία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 105-108

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Μπασκόνια (Ισπανία) 94-87

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Ολυμπιακός 98-85

Ντουμπάι (ΗΑΕ)– Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 89-88

Μονακό (Μονακό)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 86-92

Παρτιζάν (Σερβία)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 79-76

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 74-79

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Χάποελ Τελ Αβίβ 11-4 Βαλένθια 10-5 Μπαρτσελόνα 10-5 Φενέρμπαχτσε 9-5 Μονακό 9-6 Ζάλγκιρις 9-6 Ερυθρός Αστέρας 9-6 Παναθηναϊκός AKTOR 9-6 Ρεάλ Μαδρίτης 9-6 Ολυμπιακός 8-6 Αρμάνι Μιλάνο 8-7 Ντουμπάι BC 7-8 Βίρτους Μπολόνια 7-8 Παρτίζαν 6-9 Παρί 5-10 Μακάμπι 5-10 Μπασκόνια 5-10 Αναντολού Εφές 5-10 Μπάγερν Μονάχου 5-10 Βιλερμπάν 3-12

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (16η)

16/12

Ντουμπάι – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός AKTOR

Χαποέλ Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας

Ολυμπιακός – Βαλένθια

Αρμάνι Μιλάνο – Ρεάλ Μαδρίτης

Παρί – Μπαρτσελόνα

17/12