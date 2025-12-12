Αγροτικές κινητοποιήσεις: Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα στο διόδια Μαλγάρων- Τα μπλόκα σε όλη τη χώρα

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες όλης της χώρας κλιμακώνοντας καθημερινά τις κινητοποιήσεις τους διεκδικώντας τα αιτήματα τους.

Κρίσιμη η αυριανή ημέρα, καθώς θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στη Νίκαια της Λάρισας πανελλαδική σύσκεψη αγροτών και κτηνοτρόφων για τις επόμενες κινήσεις που θα ακολουθήσουν.

Δείτε ΕΔΩ πού έχουν στήσει μπλόκα οι αγρότες σε όλη τη χώρα

Θεσσαλονίκη

Κλειστή παραμένει για μία ακόμη ημέρα η εθνική οδός στα διόδια των Μαλγάρων στο ρεύμα προς Αθήνα. Κλειστός είναι και ο κόμβος στα Πράσινα Φανάρια στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Αποκλεισμένο είναι το τελωνείο των Ευζώνων, ενώ αγρότες παραμένουν και στο τελωνείο του Προμαχώνα.

Λάρισα

Οι αγρότες στη Λάρισα παραμένουν με τα τρακτέρ τους παρατεταγμένα στον κόμβο της εθνικής οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, με την κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται μέσω παραδρόμων.

Νωρίτερα το απόγευμα, οι αγρότες πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από γραφεία βουλευτών στη Λάρισα, πετώντας σανό στις εισόδους των κτηρίων.

Τρίκαλα – Καρδίτσα

Στα μπλόκα παραμένουν και οι αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων στον αυτοκινητόδρομο Ε65. Σημειώνεται ότι στο πλευρό τους βρίσκονται με καθημετινή παρουσία, εργατικά συνδικάτα, φοιτητικοί και συνταξιουχικοί σύλλογοι, λαϊκοί φορείς και σωματεία.

Ήπειρος

Οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της Ηπείρου αποφάσισαν να κλιμακώσουν περαιτέρω τις κινητοποιήσεις τους τις επόμενες ημέρες.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Άρτα, στο μπλόκο της Ιονίας Οδού, συμμετείχαν εκπρόσωποι των μπλόκων Καλπακίου, Λούρου και η επιτροπή αγροτών από τη Θεσπρωτία που μπήκε στον χάρτη των κινητοποιήσεων.

Οι αγρότες αποφάσισαν από τις 16 του Δεκέμβρη να προχωρήσουν σε συλλαλητήρια και πορείες με τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα στις μεγάλες πόλεις της Ηπείρου, με κάλεσμα συμμετοχής των φορέων της περιοχής.

Λαμία

Ούτε βήμα πίσω δεν κάνουν οι αγρότες στην Στερεά Ελλάδα που έχουν αποκλείσει την εθνική οδό Αθηνών Λαμίας σε 4 βασικά σημεία. Στον κόμβο του Μπράλου, στον κόμβο της Αταλάντης, στον κόμβο του Κάστρου και στον κόμβο της Θήβας.

Οι αγρότες τα τελευταία 24ωρα προχωρούν σε πιο σκληρές κινητοποιήσεις και αποκλείουν την κυκλοφορία σε βοηθητικούς δρόμους ενώ καταλαμβάνουν και διόδια ανοίγοντας τις μπάρες.

Όσοι κινούνται από Λαμία προς Αθήνα ταξιδεύουν μέσω παραδρόμων, ενώ οι αγρότες που βρίσκονται στον Δομοκό αποκλείουν την παλαιά εθνική οδό, καθώς και την πρόσβαση στον Ε65.

Βοιωτία

Στη Βοιωτία παραμένει και το μπλόκο στο Σχηματάρι.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της αστυνομίας, στα όρια Βοιωτίας – Φθιώτιδας, τα λεωφορεία και τα ΙΧ που κατευθύνονται προς Λαμία εκτρέπονται προς την Αταλάντη, ώστε να επανέλθουν στην εθνική οδό και να περιοριστεί η συμφόρηση από την Τιθορέα μέχρι τον Μπράλο.

Εύβοια

Παράλληλα, στην Εύβοια αυξήθηκαν σε 3 τα σημεία αποκλεισμού, καθώς εκτός από την Κάνηθο και την Ιστιαία δημιουργήθηκε νέο μπλόκο στην Αυλίδα.

Αιτωλοακαρνανία

Κλειστός παραμένει ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων στη Αιτωλοακαρνανία, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο, ενώ υπάρχουν ακόμα τρία μπλόκα, στη γέφυρα του Ευήνου από αγρότες της περιοχής του Μεσολογγίου, στη γέφυρα του Μόρνου από αγρότες και κτηνοτρόφους της Ναυπακτίας και της Δωρίδας, και στην Αμβρακία οδό από αγρότες και κτηνοτρόφους της ευρύτερης περιοχής της Βόνιτσας.

Αχαΐα

Τρία μπλόκα υπάρχουν στην Αχαΐα. Στον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, στην περιοχή του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, στον κόμβο της Εγλυκάδας και στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Κορίνθου, στο ύψος της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο.

Ο κόμβος της Εγλυκάδας παραμένει κλειστός, με αποτέλεσμα η κίνηση των αυτοκινήτων να εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο της Πάτρας, από τους κόμβους Κ1 λιμάνι Πάτρας και Οβρυάς.

Επίσης, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στα μπλόκα της Κάτω Αχαΐας και του Αιγίου προχωρούν καθημερινά σε ολιγόωρο αποκλεισμό των αυτοκινητοδρόμων Πατρών – Πύργου και Πατρών – Κορίνθου, αντίστοιχα.

Ηλεία

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν στήσει μπλόκα στον κόμβο του Πύργου, όπου σχεδόν κάθε μέρα αποκλείουν για λίγη ώρα τον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου και στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στην περιοχή των Λεχαινών.

Βόρεια Ελλάδα

Συνεχίζουν τους πολύωρους αποκλεισμούς και οι παραγωγοί στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στα τελωνεία των Ευζώνων και της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και στον Προμαχώνα και την Εξοχή, στα σύνορα της χώρας μας με τη Βουλγαρία.

Οι αποκλεισμοί εφαρμόζονται και στα δύο ρεύματα (εισόδου – εξόδου) και επηρεάζουν κυρίως τα φορτηγά διεθνών μεταφορών, ενώ η διέλευση ΙΧ αυτοκινήτων και τουριστικών λεωφορείων διεξάγεται κανονικά.

Tο κτίριο της αντιπεριφέρειας στην Καβάλα απέκλεισαν αμπελουργοί, μελισσοκόμοι και αγρότες από την περιοχή, το Παγγαίο και τον Νέστο, ρίχνοντας ντομάτες και άχυρα στην πόρτα του κεντρικού κτιρίου.

Παραμένουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι με τα τρακτέρ τους, στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας επί της Εγνατίας οδού και το σημείο ενισχύεται καθημερινά. Η κίνηση των επιβατικών οχημάτων και φορτηγών γίνεται μέσω παράκαμψης από την παλαιά Εθνική οδό Κοζάνης – Καστοριάς.

Σταθερά στο μπλόκο που έχει στηθεί στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης – Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ, παραμένουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι.

Σε αποκλεισμό οκτώ ωρών προχώρησαν έως τις 6 το απόγευμα αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας, σε πλήρη συντονισμό με τους συναδέλφους τους στο τελωνείο του Προμαχώνα.

Κρήτη

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι του νησιού συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, ενώ, όπως έχουν κάνει γνωστό, εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις επόμενες κινήσεις τους, όπως και σχετικές αποφάσεις, αναμένονται πολύ σύντομα.

Πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών το Σάββατο (13.12.2025) στη Νίκαια Λάρισας

Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στη Νίκαια Λάρισας όπου αύριο στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί πανελλαδική σύσκεψη με επιτροπές αγροτών από όλη την Ελλάδα όπου θα επιλεγεί η επιτροπή εκπροσώπησης των αγροτών, η οποία θα καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση.

Οι αγρότες εμφανίζονται ανοιχτοί στο διάλογο υπό προϋποθέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ζητούν από την κυβέρνηση μέτρα για τη βοήθεια του πρωτογενούς τομέα που θα αφορούν το αγροτικό πετρέλαιο, την τιμή του ρεύματος και μια βοήθεια στις τιμές βασικών προϊόντων.

Στο μεταξύ, λόγω των μπλόκων στα οδικά δίκτυα, η αστυνομία συνεχίζει τον σχηματισμό δικογραφιών για το αδίκημα της παρακώλυσης συγκοινωνιών και ταυτόχρονα προχωρά στην ταυτοποίηση προσώπων.

Από την πλευρά της η κυβέρνηση καλεί τους αγρότες σε συντεταγμένο διάλογο, θέτοντας ως όρο τους ανοιχτούς δρόμους.

