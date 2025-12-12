Αγρότες της Θήβας άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια Αφιδνών - Bίντεο

Στα διόδια των Αφιδνών έφτασαν σήμερα αγρότες από τη Θήβα και άνοιξαν τις μπάρες στο ρεύμα προς Αθήνα, σε μια κίνηση που, όπως λένε, εκφράζει την αλληλεγγύη τους προς τους οδηγούς.

Σύμφωνα με το STAR, οι αγρότες τονίζουν ότι προχώρησαν σε αυτή την ενέργεια για να ανακουφίσουν όσους καλούνται να πληρώσουν τα υψηλά διόδια, αλλά και για να ανταποδώσουν την ταλαιπωρία που υπέστησαν οι οδηγοί λόγω των προηγούμενων αγροτικών μπλόκων.

Λόγω των κινητοποιήσεων, πολλοί οδηγοί αναγκάζονται να χρησιμοποιούν παρακαμπτήριες οδούς, αυξάνοντας σημαντικά τον χρόνο του ταξιδιού και την κούρασή τους στην κίνηση.

Οι αγρότες διευκρινίζουν ότι η πρωτοβουλία τους δεν έχει σκοπό να δυσκολέψει κανέναν. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για την αποφυγή ατυχημάτων και ενδεχόμενων αιφνιδιαστικών μπλόκων, ακριβώς έξω από την Αθήνα.

