Διαμαρτυρία αγροτών έξω από τα γραφεία βουλευτών στη Λάρισα

Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από γραφεία βουλευτών στη Λάρισα προχώρησαν αγρότες το απόγευμα της Παρασκευής (12/12).

Οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας με τα τρακτέρ τους μετέβησαν έξω από γραφεία βουλευτών για να διαμαρτυρηθούν. Ομάδα αγροτών πέταξε σανό έξω από το γραφείο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστου Καπετάνου.

Σε δηλώσεις που έκαν στην κάμερα οι αγρότες ανέφεραν ότι θα παραδώσουν χαρτί με τα αιτήματά τους στους βουλευτές, στέλνοντας παράλληλα πως συνάντηση με την κυβέρνηση θα υπάρξει μόνο εφόσον υπάρχουν και συγκεκριμένες λύσεις «πάνω στο τραπέζι».

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ:

Οι αγρότες θα κάνουν πορεία στην πόλη της Λάρισας και θα μεταβούν διαδοχικά στο γραφείο του γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ, Μάξιμου Χαρακόπουλου και στο πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Ανάπτυξης, Χρήστου Κέλλα.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα οι αγρότες απέκλεισαν το λιμάνι της Θεσσσαλονίκης ενώ πλέον τα βλέμματα όλων είνια στραμμένα στην αυριανή συνέλευση που θα γίνει στη Νίκαια όπου οι αγρότες θα αποφασίσουν τι θα πράξουν στη συνέχεια.

