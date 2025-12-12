Κρήτη: Μικροί μερακλήδες έβαλαν φωτιά στην πίστα με τον χορό τους
Μία ξεχωριστή στιγμή έντονου ενθουσιασμού εκτυλίχθηκε σε πίστα νυχτερινού κέντρου. Μικρά Κρητικόπουλα ανέβηκαν στη σκηνή για να χορέψουν κρητικά. Οι μικροί μερακλήδες κατάφεραν να ξεσηκώσουν τους παρευρισκομένους με τους χορούς τους. Η εμφάνισή τους προκάλεσε αίσθηση.
Τα μικρά κρητικόπουλα μάγεψαν όλους όσους βρέθηκαν εκεί. Η εκτέλεση των κρητικών χορών γέμισε τον χώρο με ενέργεια και παραδοσιακούς ρυθμούς. Το κοινό αντέδρασε με μεγάλο ενθουσιασμό στη θέα των παιδιών.
