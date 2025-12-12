Euroleague: «Ναυάγιο» στην Βαρκελώνη για τον Ολυμπιακό

Η Μπαρτσελόνα με εκπληκτικό δεύτερο ημίχρονο εξέθεσε όλες τις αδυναμίες των «ερυθρόλευκων» και τους νίκησε 98-85 με χαρακτηριστική ευκολία, έχοντας για κορυφαίους Κλάιμπερν και Πάντερ.

Newsbomb

Euroleague: «Ναυάγιο» στην Βαρκελώνη για τον Ολυμπιακό
INTIME SPORTS
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εφιαλτική βραδιά για τον Ολυμπιακό στο «Παλαού Μπλαουγκράνα». Η Μπαρτσελόνα του Τσάβι Πασκουάλ, κάνοντας εκπληκτικό δεύτερο ημίχρονο, επικράτησε εύκολα των «ερυθρόλευκων» με 98-85. Με τη διαφορά να «μαζεύεται» κιόλας στο τέλος της αναμέτρησης, καθώς ήταν κοντά στους 20 πόντους.

Το κλειστό ματς του πρώτου ημιχρόνου ευνόησε τους φιλοξενούμενους για να είναι κοντά, αλλά στο τρίτο δεκάλεπτο δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν το ρυθμό των «μπλαουγκράνα». Η διαφορά ξέφυγε και ουσιαστικά σε εκείνο το σημείο κρίθηκε ο νικητής με μοναδικό ερωτηματικό το τελικό σκορ.

Ο εκπληκτικός Κλάιμπερν με 28 πόντους και 7/10 τρίποντα, έκανε τεράστια ζημιά στην άμυνα του Μπαρτζώκα. Ο Πάντερ τον ακολούθησε με 24 πόντους, ενώ 14 είχε ο Σενγκέλια και 12 ο Βέσελι.

Για τους «ερυθρόλευκους», Βεζένκοφ με 22 και Ντόρσεϊ με 19 ήταν οι πιο αποτελεσματικοί. Χολ, Φουρνιέ από 11 και Μιλουτίνοφ 10, ήταν οι υπόλοιποι διψήφιοι των Πειραιωτών που έμειναν στις 8 νίκες με ματς λιγότερο, αυτό που αναβλήθηκε με την Φενέρμπαχτσε.

Οι Καταλανοί άρχισαν καλύτερα το παιχνίδι, βρήκαν ρυθμό και πήραν διαφορά 8 πόντων (14-6) στα μέσα της πρώτης περιόδου. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε, οι γηπεδούχοι με ένα μικρό σερί έφτασαν στο 19-13, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» ξανά ροκάνισαν τη διαφορά και με βολή του Φουρνιέ έκλεισαν μπροστά το δεκάλεπτο (21-22). Σε αυτό το διάστημα οι φιλοξενούμενοι υπέπεσαν σε 1 φάουλ κι αυτό στα 26’’ πριν το τέλος. Το δεύτερο δεκάλεπτο ήταν πιο «κλειστό», με τις άμυνες να κυριαρχούν. Οι διαφορές για τις δύο ομάδες κυμάνθηκαν έως 5 πόντους προβαδίσματος και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με 42-39.

Στο τρίτο δεκάλεπτο η Μπαρτσελόνα… πάτησε γκάζι με τον Ολυμπιακό να μην έχει απαντήσεις στην άμυνά της. Από το 52-47 του 23’ το ματς πήγε στο 67-49 του 27’. Σερί 15-2. Για να ολοκληρωθεί η περίοδος με 72-56.

Οι «ερυθρόλευκοι» προσπάθησαν να αντιδράσουν μειώνοντας στο 77-64, αλλά η Μπαρτσελόνα «απάντησε» με σερί 6-0 για το 83-64. Τελικά ο Ολυμπιακός απλά «μάζεψε» κάπως τη διαφορά της ήττας του με το τελικό 98-85.

Τα δεκάλεπτα: 21-22, 42-39, 72-56, 98-85.

Δείτε τα στατιστικά της αναμέτρησης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:23ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: 16 νεκροί από την κακοκαιρία Byron - Τρία παιδιά αναμεσά τους - Κατέρρευσαν 13 κτίρια

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μικρής έκτασης θαλάσσια ρύπανση μετά από ημιβύθιση επαγγελματικού σκάφους αναψυχής

23:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Έμεινε στις 8 νίκες ο Ολυμπιακός, μία λιγότερη από τον Παναθηναϊκό AKTOR

23:48LIFESTYLE

Ελένη Τσολάκη: «Με τον ερχομό της κόρης μου άλλαξε η κοσμοθεωρία μου, βλέπεις τη ζωή αλλιώς»

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Μάγεψε στο Ρέθυμνο η Νεφέλη που τραγουδάει αλλά δεν μιλάει

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 13 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: «Ναυάγιο» στην Βαρκελώνη για τον Ολυμπιακό

23:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διάστημα: Έκρηξη σε μαύρη τρύπα προκαλεί ισχυρούς αστρικούς ανέμους

23:07ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους στο λιμάνι της Οδησσού - Βίντεο από το χτύπημα σε τουρκικό πλοίο

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγρότες Ρεθύμνου διαφωνούν με τη συνάντηση Χατζηδάκη και συνεχίζουν στα μπλόκα

22:54LIFESTYLE

Σαρλίζ Θερόν: Πόζαρε με διάφανο δαντελένιο catsuit και «έβαλε» τα γυαλιά στους followers της με τις αναλογίες της

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο λιμάνι Θεσσαλονίκης: Εντοπίστηκε οξειδωμένη οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στον 6ο προβλήτα

22:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προκόπης Παυλόπουλος: Σαφή και απαραβίαστα όρια στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον χώρο της Δικαιοσύνης

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Άγριος ξυλοδαρμός γιατρού από ασθενή – πυγμάχο στο νοσοκομείο

22:26ΚΟΣΜΟΣ

Ο βασιλιάς Κάρολος μοιράστηκε τα «καλά νέα» ότι η θεραπεία του για τον καρκίνο θα μειωθεί

22:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πρόταση εξαγοράς της Γιουβέντους – Διάθεση επένδυσης 1 δισεκατομμυρίου

22:21ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μικροί μερακλήδες έβαλαν φωτιά στην πίστα με τον χορό τους

22:16ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Επ' αόριστον πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

22:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πάνω από 20 °C η μέγιστη θερμοκρασία την Παρασκευή - Πού σημειώθηκαν οι υψηλότερες τιμές

22:10ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα στο διόδια Μαλγάρων- Τα μπλόκα σε όλη τη χώρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:19ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Έχω λάβει 30 email για να το υιοθετήσουν - Δεν έχω δει πιο απαθές ζώο», λέει ο άνθρωπος που έχει αναλάβει προσωρινά την εποπτεία του πιτμπουλ

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Γιος πασίγνωστου επιχειρηματία ο τρίτος κατηγορούμενος για το διπλό φονικό – «Ξεπούλησε την περιουσία του πατέρα του, στο τέλος θα πάει και φυλακή»

14:34LIFESTYLE

Grand Hotel: Πότε θα δούμε τα τελευταία επεισόδια της χρονιάς

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Το «μάτι» της Τουρκίας μέσα στην ΕΑΒ όπου εκσυγχρονίζονται τα ελληνικά F-16 στην έκδοση Viper: Η φωτογραφία που μοιάζει κατασκοπευτική

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Άγριος ξυλοδαρμός γιατρού από ασθενή – πυγμάχο στο νοσοκομείο

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός «μπούκαρε» στη συνάντηση Ερντογάν με Πούτιν - Βίντεο με το επεισόδιο

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ένα UFO κατέβηκε σε χωριό του Κιλκίς - Η πατούσα που αναστάτωσε την τοπική κοινωνία!

20:39ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ -Βαρύ κατηγορητήριο: Πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ οι παράνομες επιδοτήσεις του κυκλώματος - Ο ρόλος Χιλετζάκη και Λαμπράκη – «Ανέστησαν» και νεκρούς

22:10ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα στο διόδια Μαλγάρων- Τα μπλόκα σε όλη τη χώρα

21:51ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα – Η ανιψιά του 68χρονου «καίει» τον ξάδελφo και τον επιχειρηματία: «Ήταν πολύ ταραγμένος στο τηλεφώνημα και με απείλησε»

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 13 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία πριν το γάμο: Νεκρός ο γαμπρός σε δυστύχημα - Κατέρρευσε η νύφη

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από την κεντρική Ευρώπη στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σκηνές τραγωδίας στο μαντρί του Κώστα Θεοφίλου - «Τζάμπα τα θανατώνουν» αναφέρει βουλευτής στο Newsbomb

22:54LIFESTYLE

Σαρλίζ Θερόν: Πόζαρε με διάφανο δαντελένιο catsuit και «έβαλε» τα γυαλιά στους followers της με τις αναλογίες της

22:26ΚΟΣΜΟΣ

Ο βασιλιάς Κάρολος μοιράστηκε τα «καλά νέα» ότι η θεραπεία του για τον καρκίνο θα μειωθεί

12:32WHAT THE FACT

Γυναίκα ζήτησε από το ChatGPT τα ονόματα όλων των ανθρώπων στη Γη - Η απάντηση που πήρε από το ΑΙ

18:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στο FBI: Έκρυβε καλασνικοφ σε βαλίτσα - Επιχειρηση «αστραπή» στα ΚΤΕΛ Κηφισού

11:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ποιος είναι ο τρίτος κατηγορούμενος για τη διπλή δολοφονία - Ο ρόλος του

23:07ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους στο λιμάνι της Οδησσού - Βίντεο από το χτύπημα σε τουρκικό πλοίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ