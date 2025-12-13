Επιστροφές φόρου ακινήτων από την ΑΑΔΕ - Τι αναφέρει η εγκύκλιος και ποιοι θα πάρουν χρήματα

Χιλιάδες ιδιοκτήτες επαγγελματικών ακινήτων θα λάβουν πίσω τα ποσά ΕΝΦΙΑ που πλήρωσαν την περίοδο 2014–2019, σύμφωνα με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ.

Η επιστροφή αφορά ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως προβλέπει ο νόμος 5193/2025.

Με ειδική διάταξη (άρθρο 210), δίνεται η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων έως τις 30 Ιουνίου 2025, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί παραγραφής, για όσους δεν είχαν δηλώσει την ιδιοχρησιμοποίηση των ακινήτων τους στα σχετικά έτη.

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι η ρύθμιση αφορά αποκλειστικά φυσικά και νομικά πρόσωπα που απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ βάσει του άρθρου 3 του ν. 4223/2013, δηλαδή όσους χρησιμοποιούν οι ίδιοι τα ακίνητά τους για επαγγελματικούς σκοπούς.

Μετά την υποβολή των διορθωμένων δηλώσεων Ε9, η φορολογική διοίκηση προχωρά σε νέα εκκαθάριση και επιστρέφει τα ποσά ΕΝΦΙΑ που είχαν καταβληθεί αχρεωστήτως.

Συγκεκριμένα η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει ότι:

κατά παρέκκλιση των περί παραγραφής διατάξεων, δόθηκε η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων για τα έτη 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 και 2019, από τα πρόσωπα που απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν, προκειμένου να δηλώσουν την ιδιοχρησιμοποίηση των ακινήτων τους, την οποία είχαν παραλείψει να δηλώσουν.

η προθεσμία για την υποβολή των ανωτέρω τροποποιητικών δηλώσεων ορίστηκε έως και την 30ή Ιουνίου 2025.

δεδομένου ότι με τη σχετική διάταξη, αφενός χορηγήθηκε - κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί παραγραφής - η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων, για ακίνητα για τα οποία δεν δηλώθηκε η ιδιοχρησιμοποίησή τους κατά τα ως άνω αναφερόμενα έτη, αφετέρου δεν προβλέφθηκε απαγόρευση επιστροφής ποσών που έχουν καταβληθεί, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά ΕΝΦΙΑ, τα οποία τυχόν προκύπτουν προς επιστροφή κατόπιν εκκαθάρισης των τροποποιητικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν βάσει της ανωτέρω διάταξης, επιστρέφονται.

