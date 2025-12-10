Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ χιλιάδες ηλεκτρονικά μισθωτήρια με χαμηλά ενοίκια

Ακραίες περιπτώσεις δηλωθέντων μισθωμάτων αποκάλυψαν οι διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ που έγιναν στο πλαίσιο της διαδικασίας για την επιστροφή ενοικίου.

Από τους περίπου 900.000 που έλαβαν επιδότηση ενοικίου, σχεδόν 180.000 ενοικιαστές δήλωσαν ενοίκιο μέχρι και 100 ευρώ τον μήνα.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», στο «μάτι» της ΑΑΔΕ έχουν ήδη μπει ηλεκτρονικά μισθωτήρια με πολύ χαμηλά ενοίκια. Παράλληλα η ΑΑΔΕ από τις αρχές του νέου έτους θα προχωρήσει σε διασταυρώσεις και ελέγχους μετά την ολοκλήρωση της υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων από όσους δήλωσαν λανθασμένα ποσά ενοικίου και έλαβαν μικρότερο ποσό επιστροφής από αυτό που δικαιούνταν.

Στο επίκεντρο των διασταυρώσεων θα βρεθούν ενοίκια που καταγράφουν απόκλιση από τα στοιχεία που έχει ήδη στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ μέσω τρίτων φορέων (π.χ. τράπεζες), ενώ στο ελεγκτικό ραντάρ της ΑΑΔΕ αναμένεται να βρεθούν και περιπτώσεις που τα δηλωθέντα χαμηλά ποσά ενοικίων δεν συμβαδίζουν με τις δαπάνες διαβίωσης των ενοικιαστών

Ενοίκια από 5 έως 30 ευρώ το μήνα

Από τις μέχρι στιγμής διασταυρώσεις που έχουν γίνει στο έντυπο Ε1 αλλά και στο ηλεκτρονικό μισθωτήριο έχουν εντοπιστεί ακραίες περιπτώσεις με πολύ μικρά δηλωθέντα ενοίκια. Δείτε παρακάτω χαρακτηριστικά παραδείγματα:

Αιγάλεω: 88 τ.μ. Δηλωθέν μηνιαίο ενοίκιο: 10 ευρώ.

⁠Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης: 66 τ.μ. Δηλωθέν μηνιαίο ενοίκιο: 10 ευρώ.

⁠Γαλάτσι: 62 τ.μ. Δηλωθέν μηνιαίο ενοίκιο: 25 ευρώ.

Ιλιον: 75 τ.μ. Δηλωθέν μηνιαίο ενοίκιο: 20 ευρώ.

Αγιος Δημήτριος: 30 τ.μ. Δηλωθέν μηνιαίο ενοίκιο: 10 ευρώ.

Ηλιούπολη: 133 τ.μ. Δηλωθέν μηνιαίο ενοίκιο: 20 ευρώ.

⁠Χαλάνδρι: 119 τ.μ. Δηλωθέν μηνιαίο ενοίκιο: 30 ευρώ.

⁠Νέα Κυδωνία (Χανιά): 107 τ.μ. Δηλωθέν μηνιαίο ενοίκιο: 5 ευρώ.

Περιστέρι: 111 τ.μ. Δηλωθέν μηνιαίο ενοίκιο: 10 ευρώ.

Σήμερα εκτιμάται ότι είναι χιλιάδες οι μισθώσεις ακινήτων οι οποίες είτε δεν έχουν δηλωθεί είτε υποδηλώνονται είτε στηρίζονται σε παλιά, ανενεργά μισθωτήρια που συνεχίζουν να εμφανίζουν ποσά τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές τιμές των ενοικίων.

Τι αλλάζει από την νέα χρονιά

Από την 1η Ιανουαρίου οι ενοικιαστές είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν το μίσθωμα μέσω τράπεζας, με στόχο να εντοπιστεί κάθε ευρώ που καταβάλλεται για στέγη, είτε πρόκειται για κύρια κατοικία είτε για εξοχική ή για φοιτητικό διαμέρισμα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οικονομικό επιτελείο γνωρίζει ότι με το μέτρο αυτό δεν θα εξαφανιστεί η φοροδιαφυγή από τα «μαύρα» ενοίκια αλλά θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη διαφάνεια και θα βοηθήσει στις διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ.

Σημειώνεται ότι όσοι δεν καταβάλλουν από τη νέα χρονιά τα ενοίκια μέσω τραπεζών θα μένουν εκτός της επιστροφής ενοικίου, ακόμα και αν πληρούν τα κριτήρια.

Παράλληλα οι ιδιοκτήτες ακινήτων που θα λαμβάνουν μισθώματα με μετρητά δεν θα δικαιούνται την έκπτωση 5% στο ακαθάριστο εισόδημα, ενώ οι επιχειρήσεις που πληρώνουν ενοίκια με μετρητά θα χάνουν την έκπτωση της δαπάνης.

Με πληροφορίες από «TA NEA»

