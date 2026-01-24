Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον πόλεμο: Κάνει πιο φθηνές τις μάχες αλλά πιο θανατηφόρα τα όπλα

Στην πρώτη γραμμή των πολεμικών επιχειρήσεων τεχνολογία που θυμίζει τις κονσόλες των βιντεοπαιχνιδιών

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον πόλεμο: Κάνει πιο φθηνές τις μάχες αλλά πιο θανατηφόρα τα όπλα
Illustration: Newsbomb.gr / Εβελίνα Καράτζιου
Η Τεχνητή Νοημοσύνη ήδη έχει εισέλθει και στον τομέα της Άμυνας και αλλάζει ριζικά τον τρόπο που διεξάγουμε πολέμους. Ο αμερικανικός στρατός επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στην ΑΙ και επενδύει σε αυτήν.

Πρόσφατα, το υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας της νέας πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης GenAI.mil, που είναι διαθέσιμη στα 3 εκατομμύρια μέλη του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του υπουργείου, σε συνεργασία με την Gemini της Google. Μια συνεργασία με την εταιρεία xAI αναμένεται επίσης να ξεκινήσει στις αρχές του έτους.

Η αλλαγή αναμένεται να είναι εμφανής στο πεδίο της μάχης. Όταν κάποιος σκέφτεται τον πόλεμο πιθανότατα του έρχονται στο νου εικόνες από βαρέα όπλα, άρματα μάχης, πολεμικά πλοία και αεροσκάφη. Αν και αυτά δεν πρόκειται να εξαφανιστούν, τώρα υπάρχουν και τα drones, τα μη επανδρωμένα άρματα μάχης και πλοία.

Πιτ Χέγκσεθ

Αφίσα στο Πεντάγωνο με τον υπουργό Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος ζητά από τους εργαζομένους να χρησιμοποιήσουν την νέα πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης GenAI.mil.

Πηγή: Αμερικανικό Πεντάγωνο

Πώς εφαρμόζεται η τεχνητή νοημοσύνη στον πόλεμο

Ο Εμίλ Μίχαελ, υφυπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, αρμόδιος για θέματα έρευνας και μηχανικής, εξηγεί στην ιστοσελίδα The Hill πώς εφαρμόζεται στον πόλεμο η τεχνητή νοημοσύνη. «Μπορείς να χρησιμοποιήσεις υπολογιστές και λογισμικό για να σκεφτούν και να συλλογιστούν όπως ένας άνθρωπος, έτσι ώστε όταν οι άνθρωποι την χρησιμοποιούν (σ.σ. την τεχνητή νοημοσύνη) να μπορεί να επεκτείνει τις δυνατότητές τους. Και ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται στον πόλεμο, όπως εφαρμόζεται σε πολλά θέματα, είναι ότι μπορεί να απλοποιήσει μια σειρά από πολύπλοκες εργασίες και να σου δώσει πλεονέκτημα», είπε ο Εμίλ Μίχαελ.

Για παράδειγμα η ΑΙ μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην υλικοτεχνική υποστήριξη για να βρει τον πιο αποτελεσματικό τρόπο μεταφοράς εξοπλισμού, φαρμάκων που σώζουν ζωές ή ακόμα και το πού είναι καλύτερο να μεταφερθούν στρατιώτες.

Βοηθά επίσης τα drones να επεξεργάζονται πληροφορίες κρίσιμες για μία αποστολή, όπως ο καιρός, ο τόπος προσγείωσης αλλά και η συνεργασία με άλλα drones.

«Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί βασικά να λάβει υπόψη πολλούς διαφορετικούς παράγοντες, μερικές φορές περισσότερους από όσους μπορεί να θυμάται ένας άνθρωπος ταυτόχρονα, και να προσφέρει μια δυνατότητα με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα», είπε ο Εμίλ Μίχαελ.

Drones Ουκρανία κατασκευή

Κατασκευή drones στην Ουκρανία.

Πηγή: Associated Press

Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στον αμερικανικό στρατό

Στη στρατιωτική βάση Κάρσον στο Κολοράντο των ΗΠΑ ο αμερικανικός στρατός ασχολείται με μία πρωτοβουλία για τη χρήση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης με σκοπό την ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και πιο θανάσιμη λήψη αποφάσεων. Ονομάζεται Διοίκηση και Έλεγχος Επόμενης Γενιάς (Next-Generation Command and Control, ή NGC2).

Η 4η Μεραρχία Πεζικού του αμερικανικού στρατού πραγματοποιεί στη βάση ασκήσεις με την κωδική ονομασία «Ivy Sting» που θα διαρκέσουν 9 μήνες. Μηχανικοί και στρατιώτες συνεργάζονται για να πραγματοποιήσουν γρήγορες αλλαγές στο πεδίο.

Ο υποστράτηγος Τζεθ Ρέι, που είναι ένας από τους υπεύθυνους για το πρόγραμμα NGC2, εξηγεί πώς η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά τον πόλεμο πιο αποτελεσματικό. Στο παρελθόν, είπε ο υποστράτηγος, «υπολογίζαμε την απόσταση από το σημείο όπου βρισκόμασταν μέχρι το σημείο όπου βρισκόταν ο στόχος σε ένα φύλλο Excel» και στη συνέχεια οι πληροφορίες μεταφέρονταν μεταξύ διαφορετικών οργανισμών μέχρι να φτάσουν στους ανθρώπους που τις εκτελούσαν. Αυτή η διαδικασία μπορούσε να διαρκέσει λεπτά ή ακόμα και ημέρες.

Και συνεχίζει: «Σήμερα, όταν χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη, χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά ή δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία».

Η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά επίσης στην επίλυση ενός άλλου προβλήματος. Σε αντίθεση με τους ανθρώπους, οι μηχανές μπορούν να επεξεργάζονται πληροφορίες χωρίς να κουράζονται. Η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά στη μείωση του γνωστικού φορτίου που έχουν οι στρατιώτες στο πεδίο της μάχης.

Ο Ζακ Κρέιμερ, γενικός διευθυντής της εταιρείας αμυντικής τεχνολογίας Anduril, αναφέρει: «Όταν βρίσκεσαι στη μάχη, πρέπει να πάρεις πολλές αποφάσεις και να τις πάρεις γρήγορα. Δεν είναι λοιπόν ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποφασίζει τι να κάνεις, αλλά σου λέει: «Κοίτα, εξέτασα μια σειρά από επιλογές και σου παρουσιάζω τις ενέργειες από τις οποίες μπορείς να επιλέξεις».

Αμερικανικός στρατός

Στρατιώτης κατά τη διάρκεια της άσκησης «Ivy Sting» με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Πηγή: Αμερικανικός στρατός

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να υποκαταστήσει πλήρως τους στρατιώτες

Η τεχνητή νοημοσύνη επεξεργάζεται τα δεδομένα και τα συνθέτει. Μπορεί να κάνει πράγματα όπως να επισημαίνει στόχους ή να προσαρμόζεται στις αλλαγές του ανέμου. Αυτό βοηθάει να γίνουν τα όπλα που έχει ο αμερικανικός στρατός πιο θανατηφόρα. Ωστόσο, προς το παρόν, οι άνθρωποι εξακολουθούν να λαμβάνουν τις τελικές αποφάσεις και να είναι αυτοί που τραβούν την σκανδάλη.

Η ελπίδα των υπεύθυνων είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθήσει να μειωθεί ο κίνδυνος για τους στρατιώτες. Ωστόσο δεν μπορεί να τους υποκαταστήσει πλήρως. Σύμφωνα με τον υπολοχαγό Άινταν Ο΄Ντόουντ, ο αμερικανικός στρατός έχει πειραματιστεί με πιο αυτοματοποιημένα συστήματα πυροβολικού. Ωστόσο, αυτά μπορεί να παρουσιάσουν βλάβες.

Ο υπολοχαγός αναφέρει ότι οι στρατιώτες μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε τέτοια περιστατικά βλαβών. Αν συμβεί κάτι σε ένα ολμοβόλο, για παράδειγμα, ο στρατιώτης μπορεί να πάρει ένα τουφέκι και να συνεχίσει να κάνει τη δουλειά του στο πεδίο της μάχης.

Υπάρχουν επίσης εφεδρικοί υπολογισμοί στόχων σε περίπτωση που η τεχνολογία δεν λειτουργεί. Επίσης, γίνονται αναβαθμίσεις στον εξοπλισμό των οχημάτων Stryker, τα οποία μοιάζουν με άρματα μάχης, αλλά είναι πιο ευκίνητα. Ο υποστράτηγος Πατ Έλις εξηγεί ότι οι στρατιώτες πλέον δεν χρειάζονται ώρες για να μετακινηθούν και να εγκαταστήσουν ένα διοικητήριο στο πεδίο. Τώρα είναι σε θέση να φροντίσουν για τις εργασίες που πρέπει να γίνουν την ώρα που κινούνται μέσα στο άρμα. Αυτό βοηθάει την επιβίωσή τους στο πεδίο της μάχης.

Ο υποστράτηγος σημείωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά επίσης έναν διοικητή να λαμβάνει περισσότερες αποφάσεις πιο γρήγορα και καλύτερα.

Τεχνολογία που θυμίζει κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών

Η Τεχνητή Νοημοσύνη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των πολεμικών επιχειρήσεων και οι εταιρείες εργάζονται προκειμένου να μπορούν να την χρησιμοποιήσουν όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων χωρίς να είναι προγραμματιστές.

Έτσι δημιουργούν εφαρμογές που θυμίζουν περισσότερο τις αρχικές σελίδες των κινητών τηλεφώνων iPhone και Android. Μία παρόμοια στρατηγική έχει και η Forterra, μια εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας που ειδικεύεται στα μη επανδρωμένα οχήματα, με τα οποία ήδη πειραματίζεται ο αμερικανικός στρατός.

Ο Σκοτ Σάντερς, πρώην αξιωματικός της ναυτικής υπηρεσίας πληροφοριών των ΗΠΑ και διευθυντής ανάπτυξης της Forterra, δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι δεν χρειάζεται ένας «στρατός» μηχανικών για την τεχνητή νοημοσύνη, μόνο «στρατοί από ανθρώπους που έχουν παίξει πολλά βιντεοπαιχνίδια».

Αμερικανικός στρατός ΗΠΑ

Η στρατιωτική άσκηση «Ivy Sting» του αμερικανικού στρατού.

Πηγή: Στρατός των ΗΠΑ

Στην πραγματικότητα, η Forterra χρησιμοποιεί μία κονσόλα βιντεοπαιχνιδιών για να χειρίζεται ορισμένα από τα μη επανδρωμένα οχήματά της. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οπουδήποτε στον κόσμο.

Η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά το όχημα να ανιχνεύει πού βρίσκονται τα αντικείμενα για να αποφύγει να συγκρουστεί μαζί τους. Εάν ένας στρατιώτης έχει να επικεντρωθεί σε άλλες εργασίες μπορεί να χαράξει στον χάρτη μία διαδρομή προκειμένου να την ακολουθήσει το όχημα μόνο του και εκείνος να στρέψει αλλού την προσοχή του.

Μικρότερο κόστος και θανατηφόρα όπλα

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει επίσης στρέψει την προσοχή του στα μη επανδρωμένα πλοία. Τα μεγάλα αεροπλανοφόρα θα παραμείνουν βάση για τους ναυτικούς, την εκτόξευση drones, την απονήωση και την προσνήωση μαχητικών αεροσκαφών και τη συντήρηση του εξοπλισμού. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Όστιν Γκρέι, πρώην αξιωματικό πληροφοριών του Πολεμικού Ναυτικού και νυν συνιδρυτή και διευθυντή στρατηγικής της Blue Water Autonomy, οι ναυτικοί που βρίσκονται σε αυτά θα μπορούν να διαχειρίζονται άλλα, μη επανδρωμένα, πλοία.

Ο Όστιν Γκρέι αναφέρει ότι «μεταβαίνουμε από έναν κόσμο όπου έχουμε έναν μικρό αριθμό πολύ ακριβών, πολύ βαριά θωρακισμένων συστημάτων, όπως άρματα μάχης, θωρηκτά ή αεροσκάφη με πολύ κόσμο πάνω τους, σε έναν κόσμο όπου έχουμε πολλά μικρότερα, φθηνότερα συστήματα χωρίς κόσμο ή με λιγότερο κόσμο πάνω τους».

Για παράδειγμα, ο Όστιν Γκρέι είπε ότι ενώ ένα αεροπλανοφόρο ή ακόμα και ένα αντιτορπιλικό μπορεί να κοστίζει δισεκατομμύρια δολάρια το καθένα, αυτά τα μη επανδρωμένα πλοία που λειτουργούν δίπλα τους στοιχίζουν από 30 έως 50 εκατομμύρια δολάρια και θα είναι σε θέση να αναλάβουν περισσότερους κινδύνους και ρίσκα χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των ναυτικών.

Οι εχθροί των ΗΠΑ παρουσιάζουν σκληρό ανταγωνισμό

Η Κίνα σε αυτή τη φάση είναι ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής των ΗΠΑ στην χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της Άμυνας. Αν και η τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης των ΗΠΑ θεωρείται εξίσου καλή, αν όχι καλύτερη, από αυτή της Κίνας, η ιστοσελίδα The Hill εκτιμά ότι ο αμερικανικός στρατός είναι χρόνια πίσω στον τομέα της κατασκευής, κυρίως των drones.

Η Κίνα διαθέτει την υποδομή για μαζική παραγωγή. Επίσης, ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος των σπάνιων γαιών του πλανήτη, οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατασκευή αυτών των τεχνολογιών και οι ΗΠΑ προσπαθούν να καλύψουν τα κενά τους.

Ο Εμίλ Μίχαελ είπε ότι οι ΗΠΑ επικεντρώνονται στην κυριαρχία στον τομέα των drones και ενισχύουν την βιομηχανική τους ικανότητα για να «αναπτύξουμε εκατοντάδες χιλιάδες drones για δική μας χρήση, σε περίπτωση που χρειαστεί».

ΗΠΑ αμερικανικός στρατός

Πηγή: Αμερικανικός στρατός

Πηγή: Αμερικανικός στρατός

Σημαντικές ανησυχίες σχετικά με τον πόλεμο με τεχνητή νοημοσύνη

Εκτός από την πιθανή απειλή για τον άμαχο πληθυσμό, ο Τζεθ Ρέι ανησυχεί για την παρεμβολή του εχθρού στις τεχνολογίες των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Για παράδειγμα, αν οι ασύρματες συχνότητες μπλοκαριστούν, αυτό θα μπορούσε να εμποδίσει την πρόσβαση ή τη μετάδοση πληροφοριών, γεγονός που θα μπορούσε να επιβραδύνει ή να απειλήσει τις αποστολές των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Όστιν Γκρέι είπε ότι αυτό που τον φοβίζει είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη «θα κάνει τον πόλεμο τελικά πιο καταστροφικό και πιθανώς πιο δύσκολο για την οικονομία μας».

Η τεχνητή νοημοσύνη συμβάλλει στη μείωση του κόστους των πολεμικών επιχειρήσεων, στην ταχύτερη λήψη αποφάσεων και στη μείωση του κινδύνου για το στρατιωτικό προσωπικό. Η ελπίδα είναι ότι η δύναμη αυτής της τεχνολογίας θα λειτουργήσει αποτρεπτικά σε μελλοντικούς πολέμους.

