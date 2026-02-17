«Ρεμπέτισσες – Φωνές που δε λύγισαν»: Η Ηρώ Σαΐα στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ τη Δευτέρα 2 Μαρτίου

Μετά από μια σειρά διαδοχικών sold out εμφανίσεων τον Νοέμβριο και τον Φεβρουάριο, η Ηρώ Σαΐα επιστρέφει στη σκηνή του Θεάτρου Άλσος ΔΕΗ την Δευτέρα 2 Μαρτίου για μια ακόμη μουσική κατάδυση στον θησαυρό του ρεμπέτικου.

Η παράσταση – αφιέρωμα «Ρεμπέτισσες – Φωνές που δε λύγισαν», που αγκαλιάστηκε με ενθουσιασμό και συγκίνηση από το κοινό, συνεχίζει το ταξίδι της, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δύναμη αυτού του ρεπερτορίου.

Η επιτυχία της παράστασης συναντά πλέον και τη μικρή οθόνη, καθώς η Ηρώ Σαΐα ξεκίνησε τη νέα σειρά ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ, «Οι Κυρίες του Ρεμπέτικου», όπου φωτίζει ακόμα περισσότερο τις ζωές των εμβληματικών γυναικών που καθόρισαν το ρεμπέτικο, αποτελώντας την ιδανική αφορμή για αυτή τη ζωντανή συνάντηση επί σκηνής.

Στη σκηνή, η Ηρώ Σαΐα καθηλώνει με μια ερμηνεία βαθιά, ουσιαστική και θεατρική ζωντανεύοντας ένα μουσικό καμπαρέ-μαρτυρία. Ανακαλεί και αφηγείται τις ζωές της Ρόζας Εσκενάζυ, της Μαρίκας Νίνου, της Σωτηρίας Μπέλλου, της Στέλλας Χασκίλ και άλλων εμβληματικών μορφών. Φωνές από λιμάνια και προσφυγικές αυλές, που κουβαλούν καημούς και περηφάνια, ζωντανεύουν σε μια νυχτερινή τελετή — ένα άτυπο «ευχαριστώ» στις γυναίκες που τραγούδησαν τα ανείπωτα και έζησαν «σαν φωτιά».

Το κοινό, που στις προηγούμενες παραστάσεις κατέκλυσε το Θέατρο Άλσος ΔΕΗ, σιγοτραγούδησε και χειροκρότησε όρθιο, απέδειξε πως αυτές οι «φωνές» παραμένουν ζωντανές και επίκαιρες.

Την Δευτέρα 2 Μαρτίου, δίνουμε ξανά ραντεβού με την ιστορία και το συναίσθημα. Ένα μεγάλο χειροκρότημα στις γυναίκες που τραγούδησαν την αλήθεια τους – και στην Ηρώ που την ξαναζωντανεύει με μοναδικό τρόπο.