Από τη Μύκονο στη διεθνή luxury σκηνή - Το success story του «Γιάννη από τη Μύκονο»

Πώς ένας μπάρμαν στο νησί των Ανέμων μετέτρεψε το όνομά του σε διεθνές luxury brand με παρουσία σε τρεις ηπείρους

Από τη Μύκονο στη διεθνή luxury σκηνή - Το success story του «Γιάννη από τη Μύκονο»
LIFESTYLE
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα επαγγελματικής ανέλιξης στον χώρο των υψηλών υπηρεσιών φιλοξενίας αποτελεί η πορεία του Γιάννη Μαθιουδάκη, γνωστού διεθνώς ως «Yiannis Mykonos».

Από τα καλοκαιρινά μεροκάματα ως σερβιτόρος και μπάρμαν στη Μύκονος, μέχρι τη διαχείριση εταιρειών ultra luxury τουρισμού με παρουσία σε τρεις ηπείρους, η διαδρομή του αποτυπώνει μια εντυπωσιακή επαγγελματική εξέλιξη.

Σε συνέντευξή του στο Mykonos Live TV, η αφετηρία έγινε το 2009 στο «νησί των Ανέμων», όταν εργαζόταν στον χώρο της εστίασης. Η καθημερινή επαφή με επισκέπτες υψηλού οικονομικού και κοινωνικού προφίλ αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς του άνοιξε τον δρόμο προς τον εξειδικευμένο και απαιτητικό τομέα του luxury τουρισμού.

Η στροφή στον ultra luxury τουρισμό

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο MykonosLiveTV, κομβικό σημείο αποτέλεσε η γνωριμία του με μέλη της βασιλικής οικογένειας του Ντουμπάι. Η επαφή αυτή τον οδήγησε να στραφεί σε ένα εξειδικευμένο και απαιτητικό κομμάτι της αγοράς: τον ultra luxury τουρισμό, όπου η διακριτικότητα, η εξατομίκευση και η απόλυτη οργάνωση αποτελούν βασικές προϋποθέσεις.

Σήμερα, οι εταιρείες του δραστηριοποιούνται σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική, προσφέροντας υπηρεσίες που περιλαμβάνουν ενοικιάσεις πολυτελών βιλών και yachts, super cars με οδηγό, αλλά και προσωπική ασφάλεια υψηλών προδιαγραφών.

«Είμαι ο Γιάννης από τη Μύκονο»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στρατηγική επιλογή να συστήνεται στο εξωτερικό ως «Γιάννης από τη Μύκονο». Όπως εξηγεί, το όνομα του νησιού λειτουργεί διεθνώς ως ισχυρό luxury brand, γεγονός που του άνοιξε επαγγελματικές πόρτες.

Το «Yiannis Mykonos» εξελίχθηκε σταδιακά σε εμπορική ταυτότητα που συνδέεται με exclusivity και tailor-made εμπειρίες για πελάτες ιδιαίτερα υψηλών απαιτήσεων.

Διεθνής παρουσία

Ο Έλληνας επιχειρηματίας μοιράζει πλέον τον χρόνο του ανάμεσα στη Μύκονο, το Ντουμπάι και το Μαϊάμι, διατηρώντας δίκτυο συνεργατών και γραφεία σε διαφορετικές αγορές. Όπως υπογράμμισε στο MykonosLiveTV, το μυστικό της επιτυχίας του ήταν η αξιοποίηση των ευκαιριών την κατάλληλη στιγμή.

https://www.instagram.com/p/DUlMkysDCfT/

Η ιστορία του αναδεικνύει πώς ένα ισχυρό τοπικό brand, όπως η Μύκονος, μπορεί να λειτουργήσει ως διεθνές διαβατήριο στον χώρο της πολυτελούς φιλοξενίας.

Με πληροφορίες από το MykonosLiveTV

