Bad Bunny: Στο επίκεντρο μετά το Super Bowl - Το βιντεοκλίπ που γύρισε στη Μύκονο και οι αντιδράσεις

Το βιντεοκλίπ του 2019 είχε προκαλέσει επικριτικά σχόλια από κατοίκους του νησιού

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Bad Bunny: Στο επίκεντρο μετά το Super Bowl - Το βιντεοκλίπ που γύρισε στη Μύκονο και οι αντιδράσεις
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Bad Bunny, μετά την πολυσυζητημένη εμφάνισή του στον τελικό του Super Bowl 2026. Το show του Λατινοαμερικανού σταρ, το οποίο παρουσιάστηκε εξ ολοκλήρου στα ισπανικά και χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως πολιτισμική δήλωση υπέρ της Λατινικής Αμερικής, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και δημόσιο διάλογο.

Με αφορμή τη νέα αυτή συζήτηση, επανέρχεται στο προσκήνιο ένα επεισόδιο από το 2019, όταν ο καλλιτέχνης, όπως αναφέρει το mykonoslive.tv, είχε βρεθεί στο στόχαστρο αντιδράσεων στη Μύκονο λόγω γυρισμάτων βιντεοκλίπ στο νησί.

Το βιντεοκλίπ που προκάλεσε αντιδράσεις

Το 2019 ο Bad Bunny επέλεξε τη Μύκονο για τα γυρίσματα του τραγουδιού «Cuidao Por Ahi». Η αισθητική του βίντεο - με σκοτεινά σκηνικά, συμβολικές εικόνες και έντονα οπτικά στοιχεία - προκάλεσε τότε αντιδράσεις από μερίδα κατοίκων, που έκαναν λόγο για μια απεικόνιση η οποία δεν αντανακλούσε την παραδοσιακή εικόνα και την ταυτότητα του νησιού.

Η υπόθεση είχε απασχολήσει έντονα την τοπική κοινωνία, με βασική ένσταση το κατά πόσο η καλλιτεχνική προσέγγιση αλλοίωνε την εικόνα της Μυκόνου.

Τα πλάνα που επανέφεραν το θέμα

Χρόνια αργότερα, το MykonosLiveTV παρουσίασε υλικό από τα γυρίσματα του συγκεκριμένου βιντεοκλίπ, επαναφέροντας το θέμα στη δημόσια συζήτηση. Τα πλάνα αυτά ήρθαν ξανά στην επιφάνεια σε μια περίοδο όπου ο καλλιτέχνης απασχολεί εκ νέου τα διεθνή μέσα, γεγονός που έδωσε νέα διάσταση στις τότε αντιδράσεις.

Η εμφάνιση στο Super Bowl και οι πολιτικές προεκτάσεις

Η εμφάνιση του Bad Bunny στο Super Bowl 2026 σχολιάστηκε τόσο για το καλλιτεχνικό της αποτέλεσμα όσο και για τον συμβολισμό της.

Η επιλογή ενός πλήρως ισπανόφωνου show θεωρήθηκε ιστορική για τα δεδομένα της διοργάνωσης, ενώ προκάλεσε και επικριτικά σχόλια από πολιτικές προσωπικότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες, διευρύνοντας τη συζήτηση γύρω από την πολιτισμική εκπροσώπηση.

Ποιος είναι ο Bad Bunny

Ο Bad Bunny, κατά κόσμον Benito Antonio Martínez Ocasio, γεννήθηκε το 1994 στο Πουέρτο Ρίκο. Ξεκίνησε ανεβάζοντας μουσική στο SoundCloud, ενώ παράλληλα εργαζόταν ως ταμίας σε σούπερ μάρκετ.

Μέσα σε λίγα χρόνια εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, διατηρώντας έντονη τη σύνδεσή του με τη λατινική κουλτούρα και επιλέγοντας να δημιουργεί αποκλειστικά στα ισπανικά.

Είτε προκαλεί είτε διχάζει, ο Bad Bunny παραμένει μια προσωπικότητα που πυροδοτεί συζητήσεις – από τα βιντεοκλίπ του στη Μύκονο έως τις εμφανίσεις του στα μεγαλύτερα διεθνή events.

Με πληροφορίες από το mykonoslive.tv

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:18ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στον Καναδά: Βίντεο από το σχολείο την ώρα της επίθεσης – Αστυνομικός μπαίνει στο κτίριο

12:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Αυτοψία στον Βοτανικό από Αλαφούζο, Χατζηδάκη και Δούκα

12:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιώργος Γεράρδος: Η «Πλαίσιο» αποχαιρετά τον ιδρυτή της - «Καινοτόμος, διορατικός και ανθεκτικός»

12:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου για ανεξαρτητοποίηση Καραγεωργοπούλου: «Η αγάπη στο τέλος θα νικήσει» - Μικρά ή μεγάλα χτυπήματα, μας δίνουν δύναμη

12:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: «Τελειώνει» η συμφωνία με Ελ Κααμπί - Υπογράφει ο Μαροκινός

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Σία Κοσιώνη: Ξανά στο νοσοκομείο για επανέλεγχο μετά την πνευμονία

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Φον Ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη πρέπει να άρει τα εσωτερικά προσκόμματα για να γίνει παγκόσμιος γίγαντας

11:52LIFESTYLE

Σάλος στη Γερμανία: Ο 70χρονος πρώην CEO της Google έχει ερωτική σχέση με την 27χρονη κόρη του πρωθυπουργού της Βαυαρίας

11:46ΚΟΣΜΟΣ

Τασμανία: Βρήκαν 5 οστά, δόντια και κλειδί αυτοκινήτου - Ερευνάται αν ανήκαν σε αγνοούμενη πεζοπόρο

11:43ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ για βροχές και καταιγίδες - Πού και πότε θα είναι έντονα τα φαινόμενα

11:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ρεβάνς Κυπέλλου, Τσιτσιπά και μπάσκετ

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: «Η Ρωσία θα μπορούσε να μας επιτεθεί», λέει ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων

11:32ΚΟΣΜΟΣ

Οι φυσικοί επιστήμονες ανακαλύπτουν τι ελέγχει την ταχύτητα του κβαντικού χρόνου

11:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπακογιάννης: «Κίνδυνος καθυστέρησης για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού»

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Σαβάνα Γκάρθι: Ελεύθερος ο άνδρας που τέθηκε υπό κράτηση για την υπόθεση απαγωγής της μητέρας της

11:20ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Οδοστρωτήρας Γουεμπανιάμα, διέλυσε τους Λέικερς

11:10ΕΛΛΑΔΑ

«Ενεργοί Μπαμπάδες» Ζητούν θεσμική αναγνώριση της γονικής αποξένωσης ως σοβαρής μορφής ψυχολογικής κακοποίησης των παιδιών – Τι γράφουν σε επιστολή στον πρωθυπουργό

11:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιόδρας στο Ευρωκοινοβούλιο: «Προετοιμασία, συνεργασία, προστασία για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων»

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Γεράρδος, ιδρυτής της αλυσίδας Πλαίσιο

11:00LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ασταμάτητη η Καινούργιου - Ποιος τερμάτισε δεύτερος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:43ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ για βροχές και καταιγίδες - Πού και πότε θα είναι έντονα τα φαινόμενα

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Γεράρδος, ιδρυτής της αλυσίδας Πλαίσιο

20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

09:12LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Εσπευσμένα σε νοσοκομείο με έντονους πόνους και πυρετό

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Απάτες, σχέδια, αδίστακτες κομπίνες: Η άγνωστη ιστορία του πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν έγινε πλούσιος

10:09ΚΟΣΜΟΣ

Ζιζέλ Πελικό: «Ο αστυνομικός μου έδειξε φωτογραφία με έναν άνδρα να με βιάζει» - Πώς έμαθε για τους 200 βιασμούς της

08:55ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στον Καναδά: Αναφορές ότι γυναίκα άνοιξε πυρ μέσα στο σχολείο - «Φράξαμε τις πόρτες με θρανία», λέει μαθητής

11:46ΚΟΣΜΟΣ

Τασμανία: Βρήκαν 5 οστά, δόντια και κλειδί αυτοκινήτου - Ερευνάται αν ανήκαν σε αγνοούμενη πεζοπόρο

12:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου για ανεξαρτητοποίηση Καραγεωργοπούλου: «Η αγάπη στο τέλος θα νικήσει» - Μικρά ή μεγάλα χτυπήματα, μας δίνουν δύναμη

11:52LIFESTYLE

Σάλος στη Γερμανία: Ο 70χρονος πρώην CEO της Google έχει ερωτική σχέση με την 27χρονη κόρη του πρωθυπουργού της Βαυαρίας

09:26LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: Ποζάρει στο γυμναστήριο με μήνυμα «Keep It Simple» και γίνεται viral

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Δεν είχε συνεργούς στο στράτευμα λέει ο Σμήναρχος - Δεν έδωσε κωδικούς crypto, πιθανή η έκδοσή του σε τρίτη χώρα

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Κρατούμενος βγήκε με άδεια, σκότωσε την 8χρονη κόρη του, τη μητέρα του και την πρώην σύζυγo

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Σαβάνα Γκάρθι: Ελεύθερος ο άνδρας που τέθηκε υπό κράτηση για την υπόθεση απαγωγής της μητέρας της

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Σία Κοσιώνη: Ξανά στο νοσοκομείο για επανέλεγχο μετά την πνευμονία

03:06ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις του προγράμματος για τις 10.000 θέσεις εργασίας

20:36LIFESTYLE

Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός - Έγκυος ξανά η Αλεξάνδρα Νίκα

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (11/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ