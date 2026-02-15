Μύκονος: Στο «σφυρί» των θυελλωδών ανέμων - Εντυπωσιακές εικόνες από Καλαφάτη και Αγράρι

Σφοδρή ήταν η επέλαση των ανέμων που έπληξαν τη Μύκονος, καθώς το νησί βρέθηκε στο επίκεντρο της κακοκαιρίας που «σαρώνει» το Αιγαίο.

Στην περιοχή του Καλαφάτη, οι ισχυροί νοτιάδες, που έφτασαν τα εννέα μποφόρ, σήκωσαν τεράστια κύματα. Τα νερά έσκαγαν με ορμή στην ακτή, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό αλλά και επικίνδυνο σκηνικό.

Ακόμη πιο έντονη ήταν η εικόνα στο Αγράρι, όπου η θάλασσα «κατάπιε» το παραλιακό μέτωπο. Τα κύματα προχώρησαν βαθιά στη στεριά, καλύπτοντας εκτεταμένη έκταση και φτάνοντας, σύμφωνα με μαρτυρίες, έως και 200 μέτρα από την ακτογραμμή.

Τις δραματικές εικόνες κατέγραψε το Mykonos Live TV, αποτυπώνοντας τη σφοδρότητα των φαινομένων που έπληξαν το νησί.