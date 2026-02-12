Κωνσταντίνα Στρόγγυλη: Από τη Μύκονο για real estate στους ουρανοξύστες του Ντουμπάι

Η Κωνσταντίνα Στρόγγυλη άφησε την Ελλάδα και το Nammos της Μυκόνου για να χτίσει καριέρα στο real estate του Ντουμπάι, σε μία αγορά υψηλών αποδόσεων και διεθνών επενδυτών.

Στο Ντουμπάι της χλιδής, της υπερβολής και των αδιάκοπων επενδύσεων, πίσω από τα πολυτελή ξενοδοχεία και τους εντυπωσιακούς ουρανοξύστες, εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια μια νέα επαγγελματική πραγματικότητα με έντονο ελληνικό αποτύπωμα. Πολλές νέες γυναίκες από την Ελλάδα επέλεξαν να μεταναστεύσουν εκεί, αναζητώντας καλύτερες προοπτικές στον δυναμικά αναπτυσσόμενο τομέα του real estate.

Ανάμεσά τους βρίσκεται και η Κωνσταντίνα Στρόγγυλη, με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη. Η ίδια είχε ήδη εμπειρία στον χώρο των ακινήτων στην Ελλάδα, ενώ στο παρελθόν είχε εργαστεί και στο Nammos της Μυκόνου, έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους χώρους πολυτελούς φιλοξενίας διεθνώς. Πριν από περίπου έναν χρόνο πήρε τη μεγάλη απόφαση να αφήσει τη χώρα της και να μετακομίσει στο Ντουμπάι, κυνηγώντας ένα πιο απαιτητικό αλλά και πιο υποσχόμενο επαγγελματικό περιβάλλον.

Σήμερα, εργάζεται ως μεσίτρια στην εταιρεία Driven Properties, σε μία αγορά που χαρακτηρίζεται από μηδενική φορολογία, υψηλές αποδόσεις και διαρκή οικοδομική ανάπτυξη. Το Ντουμπάι αποτελεί πόλο έλξης για δεκάδες χιλιάδες επενδυτές κάθε χρόνο, με το real estate να κινείται σε ρυθμούς που δύσκολα συναντά κανείς στην Ευρώπη.

Όπως δηλώνει η ίδια στο Mykonos Live TV, τα πρώτα βήματά της στο Ντουμπάι δεν ήταν εύκολα. «Το ξεκίνημα είναι δύσκολο, αλλά είναι ωραίο για κάποιον νέο άνθρωπο να έρθει εδώ και να αναπτύξει την καριέρα του στο Ντουμπάι», σημειώνει. Σήμερα διαχειρίζεται σημαντικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων και διαθέτει πελατολόγιο από ολόκληρο τον κόσμο.

Με βάση την έως τώρα εμπειρία της, οι πιο δραστήριοι επενδυτές προέρχονται κυρίως από την Ινδία, ενώ ακολουθούν οι Σαουδάραβες, οι Άγγλοι και οι Ρώσοι. Οι Έλληνες επενδυτές είναι παρόντες, αλλά δεν συγκαταλέγονται στην πρώτη πεντάδα. «Έχουμε πουλήσει βίλες πολλών εκατομμυρίων στο Palm Jumeirah και στο Dubai Hills. Ένα δωμάτιο μπορεί να κοστίζει ακόμη και 200.000 ευρώ, χωρίς να βρίσκεται σε κεντρική περιοχή», εξηγεί, αποτυπώνοντας με μία φράση τα μεγέθη της αγοράς.

Παρά τη νέα ζωή και τις επαγγελματικές επιτυχίες, η νοσταλγία δεν λείπει. Στο ερώτημα τι της λείπει περισσότερο από την Ελλάδα, η απάντησή της είναι απλή και απολύτως ελληνική: το φαγητό. Μια λεπτομέρεια που δείχνει ότι, όσο μακριά κι αν φτάσει κανείς επαγγελματικά, οι ρίζες παραμένουν πάντα σημείο αναφοράς.