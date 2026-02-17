Αδελφοκτόνος του Ηρακλείου: «Γέμισαν με αίμα οι αρβύλες - Δεν μπορείς να προσβάλεις έτσι τον Μ.»

Δύο στοιχεία κυριαρχούν στην προανακριτική απολογία του 64χρονου αδελφοκτόνου του Ηρακλείου: το πρώτο είναι η απουσία οποιουδήποτε συναισθήματος ενοχής, μετάνοιας, λύπης ή έστω συμπόνιας, και το δεύτερο είναι η ωμή περιγραφή κλιμάκωσης της βίας που οδήγησε τελικά στη σφαγή του 67χρονου θύματος.

Πρόκειται για μια περιγραφή παντελώς αφιλτράριστη. Η παραδοχή των γεγονότων είναι τόσο κυνική, που ο δράστης σχεδόν επαίρεται που «τελείωσε ως πιο δυνατός» τον αδελφό του. Δεν τον σκότωσε επειδή φοβήθηκε για τη ζωή του. Δεν τον σκότωσε για λόγους άμυνας. Τον «έσπασε» στο ξύλο και τον έσφαξε στο τέλος για λόγους κύρους και εγωισμού, επειδή ένιωσε προσβεβλημένος όταν ο 67χρονος του έριξε μια μπουνιά στο πρόσωπο, ενώ ο δράστης τον κατηγορούσε επίμονα ότι του είχε πάρει τα κλειδιά του αυτοκινήτου, σημειώνει το cretalive.gr.

Θεώρησε ότι ο αδελφός του τον ταπείνωσε και δεν το ανέχτηκε. Από την προανακριτική απολογία προκύπτει επίσης ότι το ξέσπασμα αυτό είχε σοβαρό υπόβαθρο και δεν ήταν κάτι στιγμιαίο, με αφορμή τα… χαμένα κλειδιά του αυτοκινήτου, που εν τέλει, βρέθηκαν στο δωμάτιο του αδελφοκτόνου.

Ο 64χρονος αναφέρει ότι με το θύμα είχαν τσακωθεί στο παρελθόν, επειδή ο τελευταίος του είχε σπάσει το αυτοκίνητο, αλλά για χατίρι του συγχωρεμένου τους πατέρα τον αθώωσε. Τον τελευταίο μήνα, που συγκατοικούσαν στο πατρικό τους στη Μάρθα, η συνύπαρξή τους ήταν σε γενικές γραμμές καλή. Μαζί μαγείρευαν και μαζί έτρωγαν.

Το βράδυ του Σαββάτου διαπληκτίστηκαν για τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Ο 64χρονος έψαχνε τον διακόπτη του αγροτικού, δεν τον έβρισκε και θεώρησε ότι τον είχε πάρει ο μεγάλος του αδελφός. Η διαφωνία εξελίχθηκε ως εξής: «Τα πήρες; Δεν τα πήρα. Δώσε μου τον διακόπτη. Δεν τον έχω.»

Σύμφωνα με την προανακριτική απολογία, το θύμα του έριξε μια μπουνιά στο πρόσωπο και τότε απασφάλισε, καθώς «πείραξε» τον εγωισμό του: «Εγώ είμαι πιο δυνατός και τον χτύπησα πολύ δυνατά. Τι να έκανα και εγώ. Τον έβαλα κάτω και του έριξα πολλές μπουνιές και κλωτσιές. Τελευταία βρήκα και ένα μαχαίρι που ήταν πάνω στο τραπέζι και του το έριξα στο λάρυγγα. Τον τελείωσα με το μαχαίρι. Του έριξα πολλές μπουνιές αλλά τον τελείωσα με το μαχαίρι στο λάρυγγα. Σαν τον χοίρο όταν τον σφάζουνε.»

Η ωμή περιγραφή συνεχίζεται, με τον αδελφοκτόνο να δηλώνει:

«Τον άρχισα στις μπουνιές και στις κλωτσιές και αυτός μούγκριζε και εγώ τον χτύπαγα αλύπητα με τις αρβύλες. Αφού γέμισαν με αίμα οι αρβύλες και αυτός δεν μου έδινε το κλειδί… Δεν μπορείς να προσβάλεις έτσι τον Μ. Στην κοιλιά τον κάρφωσα στο τέλος για να αφήσω το μαχαίρι.»

