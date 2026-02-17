Αδελφοκτόνος του Ηρακλείου: «Γέμισαν με αίμα οι αρβύλες - Δεν μπορείς να προσβάλεις έτσι τον Μ.»

«Του έριξα πολλές μπουνιές αλλά τον τελείωσα με το μαχαίρι στο λάρυγγα. Σαν τον χοίρο όταν τον σφάζουνε», δήλωσε ο 64χρονος αδελφοκτόνος

Newsbomb

Αδελφοκτόνος του Ηρακλείου: «Γέμισαν με αίμα οι αρβύλες - Δεν μπορείς να προσβάλεις έτσι τον Μ.»
Πηγή: Cretalive.gr
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δύο στοιχεία κυριαρχούν στην προανακριτική απολογία του 64χρονου αδελφοκτόνου του Ηρακλείου: το πρώτο είναι η απουσία οποιουδήποτε συναισθήματος ενοχής, μετάνοιας, λύπης ή έστω συμπόνιας, και το δεύτερο είναι η ωμή περιγραφή κλιμάκωσης της βίας που οδήγησε τελικά στη σφαγή του 67χρονου θύματος.

Πρόκειται για μια περιγραφή παντελώς αφιλτράριστη. Η παραδοχή των γεγονότων είναι τόσο κυνική, που ο δράστης σχεδόν επαίρεται που «τελείωσε ως πιο δυνατός» τον αδελφό του. Δεν τον σκότωσε επειδή φοβήθηκε για τη ζωή του. Δεν τον σκότωσε για λόγους άμυνας. Τον «έσπασε» στο ξύλο και τον έσφαξε στο τέλος για λόγους κύρους και εγωισμού, επειδή ένιωσε προσβεβλημένος όταν ο 67χρονος του έριξε μια μπουνιά στο πρόσωπο, ενώ ο δράστης τον κατηγορούσε επίμονα ότι του είχε πάρει τα κλειδιά του αυτοκινήτου, σημειώνει το cretalive.gr.

Θεώρησε ότι ο αδελφός του τον ταπείνωσε και δεν το ανέχτηκε. Από την προανακριτική απολογία προκύπτει επίσης ότι το ξέσπασμα αυτό είχε σοβαρό υπόβαθρο και δεν ήταν κάτι στιγμιαίο, με αφορμή τα… χαμένα κλειδιά του αυτοκινήτου, που εν τέλει, βρέθηκαν στο δωμάτιο του αδελφοκτόνου.

Ο 64χρονος αναφέρει ότι με το θύμα είχαν τσακωθεί στο παρελθόν, επειδή ο τελευταίος του είχε σπάσει το αυτοκίνητο, αλλά για χατίρι του συγχωρεμένου τους πατέρα τον αθώωσε. Τον τελευταίο μήνα, που συγκατοικούσαν στο πατρικό τους στη Μάρθα, η συνύπαρξή τους ήταν σε γενικές γραμμές καλή. Μαζί μαγείρευαν και μαζί έτρωγαν.

Το βράδυ του Σαββάτου διαπληκτίστηκαν για τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Ο 64χρονος έψαχνε τον διακόπτη του αγροτικού, δεν τον έβρισκε και θεώρησε ότι τον είχε πάρει ο μεγάλος του αδελφός. Η διαφωνία εξελίχθηκε ως εξής: «Τα πήρες; Δεν τα πήρα. Δώσε μου τον διακόπτη. Δεν τον έχω.»

Σύμφωνα με την προανακριτική απολογία, το θύμα του έριξε μια μπουνιά στο πρόσωπο και τότε απασφάλισε, καθώς «πείραξε» τον εγωισμό του: «Εγώ είμαι πιο δυνατός και τον χτύπησα πολύ δυνατά. Τι να έκανα και εγώ. Τον έβαλα κάτω και του έριξα πολλές μπουνιές και κλωτσιές. Τελευταία βρήκα και ένα μαχαίρι που ήταν πάνω στο τραπέζι και του το έριξα στο λάρυγγα. Τον τελείωσα με το μαχαίρι. Του έριξα πολλές μπουνιές αλλά τον τελείωσα με το μαχαίρι στο λάρυγγα. Σαν τον χοίρο όταν τον σφάζουνε

Η ωμή περιγραφή συνεχίζεται, με τον αδελφοκτόνο να δηλώνει:

«Τον άρχισα στις μπουνιές και στις κλωτσιές και αυτός μούγκριζε και εγώ τον χτύπαγα αλύπητα με τις αρβύλες. Αφού γέμισαν με αίμα οι αρβύλες και αυτός δεν μου έδινε το κλειδί… Δεν μπορείς να προσβάλεις έτσι τον Μ. Στην κοιλιά τον κάρφωσα στο τέλος για να αφήσω το μαχαίρι.»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:51ΚΟΣΜΟΣ

«Ράντσο Ζορό»: Το «εργοστάσιο» μωρών του Επστάιν στην έρημο και οι δύο στραγγαλισμένες γυναίκες

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο τα ξημερώματα στο Κολωνάκι – Συνελήφθη τραγουδίστρια για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

09:40ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στη Φλωρεντία για πολυτελές κτήριο που «ξεφύτρωσε» ανάμεσα στα παραδοσιακά

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Volkswagen T-Roc στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

09:39ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Γιώργος Κουτλής συστήνει τη «γενιά του τώρα» στην νέα του παράσταση «Αντιγόνη»

09:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι πότε θα επιμείνουν οι βροχές – Η πρώτη πρόγνωση για την Καθαρά Δευτέρα

09:39LIFESTYLE

Νίκος Μέλλος: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο νεαρός ηθοποιός - Το συγκλονιστικό μήνυμά του

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Εργαζόμενοι της Βιολάντα συγκεντρώθηκαν για συμπαράσταση έξω από το ΑΤ και χειροκρότησαν τον ιδιοκτήτη

09:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Χειροπέδες σε 43χρονο για κλοπές και ναρκωτικά - Εξιχνιάσθηκαν πέντε περιστατικά

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πλημμύρισαν οικισμοί και καλλιέργειες στην Ηλεία - Υπερχείλισε ο Πηνειός

09:25LIFESTYLE

Eurovision 2026: «Καλπάζει» ο Akylas - Ανέβηκε κι άλλο στα προγνωστικά

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ντιβάλ: Γιατί ορκίστηκε να μην συνεργαστεί ποτέ με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η Αρβελέρ μιλούσε για «Νέα Μακεδονία», τους «Πολάκηδες» και το «δώρο για την Ελλάδα» Μητσοτάκη

09:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαγραφή Παρασκευαΐδη από το ΠΑΣΟΚ: Οι «κίτρινες» κάρτες και η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι

09:08ΕΛΛΑΔΑ

Χάος σε πτήση για Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος επιβάτης έβριζε και πετούσε μπουκάλια

09:08ΥΓΕΙΑ

Πίνετε καφέ και τσάι; Οι επιστήμονες έχουν απροσδόκητα καλά νέα για τον εγκέφαλό σας

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφοκτόνος του Ηρακλείου: «Γέμισαν με αίμα οι αρβύλες - Δεν μπορείς να προσβάλεις έτσι τον Μ.»

09:02WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες παράγουν ηλεκτρισμό χρησιμοποιώντας τεχνολογία εμπνευσμένη από την τουρμπίνα Tesla

08:58ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ντυβάλ: Το συγκινητικό «αντίο» των Κόπολα και Πατσίνο στον «κονσιλιέρε» του Νονού – «Γεννημένος ηθοποιός»

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νύχτα θρίλερ για οικογένεια - Έσπασε την πόρτα και όρμησε να σκοτώσει μητέρα δύο παιδιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτη προειδοποίηση Τσατραφύλλια για 8 περιοχές - Κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων

09:39LIFESTYLE

Νίκος Μέλλος: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο νεαρός ηθοποιός - Το συγκλονιστικό μήνυμά του

07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Ιταλών μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες για την Ελλάδα - Προσοχή το μεσημέρι

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νύχτα θρίλερ για οικογένεια - Έσπασε την πόρτα και όρμησε να σκοτώσει μητέρα δύο παιδιών

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός για τις επόμενες δέκα ημέρες μέχρι και την Καθαρά Δευτέρα -Η πρόγνωση Κολυδά

09:25LIFESTYLE

Eurovision 2026: «Καλπάζει» ο Akylas - Ανέβηκε κι άλλο στα προγνωστικά

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Σπάτα: Κρυμμένο στους θάμνους βρήκαν οι αστυνομικοί τον Χρήστο Μαυρίκη - Άνοιξε πυρ στον αέρα

06:16ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η βεβαιότητα της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ για τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου - Τα 6 επιχειρήματα που βάσιζε τον ισχυρισμό της

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφοκτόνος του Ηρακλείου: «Γέμισαν με αίμα οι αρβύλες - Δεν μπορείς να προσβάλεις έτσι τον Μ.»

08:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική σήμερα

00:58ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ κοντά στη Νεστάνη Αρκαδίας – Αισθητός και στην Αττική

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Σχολή Ευελπίδων: Αύξηση 19% των μαθητών που ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν ως μάχιμοι αξιωματικοί

14:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νόμος Κατσέλη: Γιατί είναι λάθος ο όρος «αναδρομικότητα» στην απόφαση του Αρείου Πάγου – Ο δικηγόρος Λυρίτσης εξηγεί

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study - Αντώνης Δαγκλής, o Έλληνας «Τζακ Αντεροβγάλτης»

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Η «σκοτεινή» σχέση του Έπσταϊν με τη Ναόμι Κάμπελ - Πώς τον βοηθούσε να στρατολογήσει νεαρά κορίτσια

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η Αρβελέρ μιλούσε για «Νέα Μακεδονία», τους «Πολάκηδες» και το «δώρο για την Ελλάδα» Μητσοτάκη

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο τα ξημερώματα στο Κολωνάκι – Συνελήφθη τραγουδίστρια για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:17ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Τα ερωτήματα για την πηγή των φωτογραφιών των 200 αγωνιστών και την παράλληλη ιδιωτική αγορά με τους συλλέκτες

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Ζούσαν απομονωμένες, χωρίς επαφές», λένε οι γείτονες για τις δύο αδελφές που βρέθηκαν νεκρές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ