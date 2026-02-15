Αδελφοκτονία στο Ηράκλειο: «Τον έσφαξα σαν τον χοίρο» φέρεται να είπε ο δράστης στους αστυνομικούς

Αμετανόητος παρουσιάστηκε ενώπιον των αστυνομικών ο αδελφοκτόνος από την Μάρθα του δήμου Βιάννου στο Ηράκλειο, καθώς τα λόγια που φέρεται να τους είπε, είναι σοκαριστικά.

Οι αστυνομικοί που συνέλαβαν τον 64χρονο αδελφοκτόνο, τον χαρακτήρισαν ως «κρύο αίμα», για τη στάση που τήρησε μετά το άγριο φονικό και κυρίως για όσα φέρεται να ξεστόμισε, σύμφωνα με το cretalive.gr.

«Τον έσφαξα σαν τον χοίρο» φέρεται να είπε χαρακτηριστικά σε αστυνομικούς λίγο μετά το αποτρόπαιο έγκλημα. «Πήγε να με χτυπήσει. Εμένα; Εμένα δεν μπορεί κανείς να με χτυπήσει» έλεγε ξανά και ξανά όντας σε έξαλλη κατάσταση. Η περιγραφή των γεγονότων αλλά και το ύφος που τα εξιστορούσε, έδωσαν στους αστυνομικούς την αίσθηση ότι δεν είχε μετανιώσει ούτε στο ελάχιστο για την αποτρόπαιη πράξη του.

Του άφησε το μαχαίρι στην πληγή, τον πάτησε στο κεφάλι

Ο 64χρονος φέρεται να τον μαχαίρωσε ξανά και ξανά στην περιοχή της καρωτίδας και όταν πια έμπηξε το μαχαίρι στο στομάχι, το άφησε καρφωμένο στο σώμα του αδερφού του και τον παράτησε. Στο κεφάλι του θύματος εντοπίστηκαν ίχνη από τις πατημασιές της αρβύλας του δράστη, ενώ όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι τον είχε ξυλοκοπήσει ανηλεώς. «Του έριξα κάτι μπουνίδια» έλεγε σχεδόν υπερήφανα, κατά τις ίδιες πηγές...

Πήρε την Αστυνομία να διαμαρτυρηθεί για τα κλειδιά του

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 64χρονος το βράδυ του Σαββάτου τηλεφώνησε στο Αστυνομικό Τμήμα Βιάννου προκειμένου να διαμαρτυρηθεί στους αστυνομικούς ότι ο αδερφός του είχε πάρει τα κλειδιά του αυτοκινήτου του. Ο δράστης δεν ζήτησε την συνδρομή των αστυνομικών, όμως εκείνοι κατάλαβαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, ενώ όπως αναφέρει το cretalive.gr άκουσαν το θύμα από το τηλέφωνο του δράστη, να λέει στον αδερφό του: «δεν τα έχω πάρει τα κλειδιά εγώ…». Ο δράστης εξαγριώθηκε ακόμα περισσότερο κι άρχισε να φωνάζει. Η επικοινωνία κόπηκε και οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι, όμως δεν πρόλαβαν να αποτρέψουν το μοιραίο.

Η ειρωνεία είναι ότι τα κλειδιά που φέρεται να έψαχνε ο αδελφοκτόνος εντοπίστηκαν στο δωμάτιό του στον πάνω όροφο του σπιτιού που διέμενε με τον αδελφό του.

