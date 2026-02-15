Ηράκλειο: Πήρε προθεσμία ο αδελφοκτόνος για να απολογηθεί - Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία

Προθεσμία για την ερχόμενη Τρίτη ζήτησε κι έλαβε, ώστε να απολογηθεί για τη δολοφονία του αδελφού του ο 64χρονος από την Μάρθα Βιάννου στο Ηράκλειο.

Η τοπική κοινωνία των περίπου 150 ανθρώπων, είναι συγκλονισμένη από το άγριο φονικό που έλαβε χώρα στο χωριό τους, με δύο αδέλφια να διαπληκτίζονται στο σπίτι που διέμεναν κι ο ένας τράβηξε μαχαίρι και κάρφωσε σε κοιλιά και καρωτίδα τον άλλο, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Ο 64χρονος δράστης, βρισκόταν σε κατάσταση μέθης όταν μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον 67χρονο αδελφό του και για πολλές ώρες μετά την κράτησή του δεν είχε συνειδητοποιήσει τι είχε συμβεί.

Ο Δήμαρχος Βιάννου, Παύλος Μπαριτάκης, μιλώντας για το συμβάν, έκανε λόγο για ένα γεγονός που «σημάδεψε την τοπική κοινωνία», μια κοινωνία – όπως τόνισε – «που διακατέχεται από αισθήματα αγάπης». Χαρακτήρισε το περιστατικό καταδικαστέο από όλους και εξέφρασε την ευχή η Μάρθα να βρει ξανά τον ρυθμό της, μετά το βαρύ πλήγμα. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μάρθας, Μιχάλης Ανεθρεπτάκης, ανέφερε ότι «η τοπική κοινωνία πενθεί», υπογραμμίζοντας πως δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να περιγράψουν αυτό που συνέβη.

Σε ανακοίνωσή του, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μάρθας κάνει λόγο για «θλίψη και βαριά σιωπή» που έχει σκεπάσει το χωριό, τονίζοντας ότι το τραγικό γεγονός ξεπερνά τα όρια της λογικής και της ανθρώπινης αντοχής. «Ο αδόκητος χαμός ενός συγχωριανού μας κάτω από τόσο οδυνηρές συνθήκες μάς θυμίζει πόσο εύθραυστη είναι η ανθρώπινη ύπαρξη», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου υπογραμμίζει ότι η Μάρθα θα παραμείνει ένας τόπος με αξίες, πολιτισμό και βαθιά ανθρώπινη συνοχή, καλώντας τους κατοίκους να κρατήσουν ζωντανό το πνεύμα της συλλογικότητας και της αλληλοστήριξης.