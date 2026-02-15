Ηράκλειο: Πρώτα πήρε την Αστυνομία και μετά σκότωσε τον αδελφό του - Στον Εισαγγελέα ο δράστης

Συγκλονιστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για την αδελφοκτονία που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (14/02) στη Μάρθα Βιάννου, στην ενδοχώρα του Ηρακλείου. Ο 64χρονος φερόμενος ως δράστης επικοινώνησε αρχικά με το Αστυνομικό Τμήμα Βιάννου, καταγγέλλοντας ότι ο 67χρονος αδελφός του, του είχε πάρει τα κλειδιά του αυτοκινήτου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν έντονη αναστάτωση. Στο βάθος της γραμμής ακούστηκε η φωνή του 67χρονου να αρνείται την κατηγορία, γεγονός που φέρεται να εξόργισε ακόμη περισσότερο τον αδελφό του. Αν και ο 64χρονος δεν ζήτησε ρητά να μεταβούν στο σπίτι, οι αστυνομικοί έκριναν ότι η κατάσταση απαιτούσε άμεση παρέμβαση.

Το σπίτι όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία - Διακρίνεται και το επίμαχο αυτοκίνητο

Ωστόσο, στα λίγα λεπτά που μεσολάβησαν μέχρι να φτάσουν στο σημείο, η ένταση μετατράπηκε σε τραγωδία. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο πατρικό σπίτι, ο 64χρονος βρισκόταν στην είσοδο και φέρεται να τους είπε πως είχε σκοτώσει τον αδελφό του.

Ο 67χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο ισόγειο του σπιτιού, φέροντας θανάσιμα τραύματα από μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα και στον λαιμό. Oι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε προηγηθεί άγριος ξυλοδαρμός, με πολλαπλά χτυπήματα στο πρόσωπο και στο σώμα.

Το σπίτι όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία cretalive

Τα δύο αδέλφια διέμεναν το τελευταίο διάστημα στο παλιό πατρικό τους, όπου ο 67χρονος είχε επιστρέψει πρόσφατα για προσωπικούς λόγους. Ο 64χρονος, σύμφωνα με πηγές από την τοπική κοινωνία, θεωρούνταν άνθρωπος εσωστρεφής και δύσκολος χαρακτήρας, με παλαιότερη εμπλοκή σε σοβαρό περιστατικό βίας.

Το σπίτι όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία cretalive

Το μεσημέρι της Κυριακής ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στα Δικαστήρια Ηρακλείου, προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία και να λάβει προθεσμία για την απολογία του. Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της οικογενειακής τραγωδίας.

