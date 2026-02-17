Ινδονησία: Μεγάλη πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο - Βίντεο
Τις πρώτες στιγμές επικράτησε πανικός
Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στο εμπορικό κέντρο Mall Ciputra Cibubur στην Ινδονησία.
Εικόνες δείχνουν πυκνό μαύρο καπνός από το πάνω μέρος του κτιρίου Mall Ciputra.
Δύο πυροσβεστικά οχήματα έσπευσαν αμέσως στο σημείο για να σβήσουν τη φωτιά. Η πυρκαγιά έχει πλέον σβήσει.
Η πυρκαγιά ξέσπασε στο μπροστινό μέρος του εμπορικού κέντρου και οι φλόγες κατέκαψαν αρχικά την τέντα του εμπορικού κέντρου.
Όταν ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός πυρκαγιάς, επικράτησε πανικός μέσα στο εμπορικό κέντρο με τους ανθρώπους να προσπαθούν να βγουν γρήγορα από το κτίριο.
Η αιτία της πυρκαγιάς δεν είναι ακόμη γνωστή και δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.
