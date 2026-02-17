Ιταλία: Πυρκαγιά κατέστρεψε το θέατρο Σανατζάρο της Νάπολης - Βίντεο

Πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε και επεκτάθηκε γύρω στις 6 το πρωί, τοπική ώρα, κατέστρεψε το θέατρο Σανατζάρο της Νάπολης, στην κεντρική περιοχή Κιάϊα.

Incendio nel cuore di #Napoli: in fiamme il teatro Sannazzaro, in via Chiaia. Distrutta la cupola e danni anche ai palazzi vicini. Alcune persone sono rimaste intossicate dal fumo, vigili del fuoco al lavoro per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area.#Tg1 pic.twitter.com/enYT1L7TwE — Tg1 (@Tg1Rai) February 17, 2026

Η στέγη του θεάτρου έχει καταρρεύσει. Εκκενώθηκαν όλες οι γύρω πολυκατοικίες και τέσσερις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Στο σημείο της πυρκαγιάς εξακολουθούν να επιχειρούν έξι οχήματα της πυροσβεστικής.

#Napoli, #incendio “teatro Sannazaro”, nel centro cittadino: dalle 6 #vigilidelfuoco al lavoro con 5 squadre, operazioni di spegnimento in corso. Coinvolte anche abitazioni vicine, da cui è in corso l’evacuazione dei residenti [#17febbraio 8:45] pic.twitter.com/sT4VrbjFBW — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) February 17, 2026

H πυρκαγιά ενδέχεται να οφείλεται σε βραχυκύκλωμα, ωστόσο τα αίτιά της δεν έχουν ακόμα εξακριβωθεί.

