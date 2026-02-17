Ιταλία: Πυρκαγιά κατέστρεψε το θέατρο Σανατζάρο της Νάπολης - Βίντεο
H πυρκαγιά ενδέχεται να οφείλεται σε βραχυκύκλωμα, ωστόσο τα αίτιά της δεν έχουν ακόμα εξακριβωθεί
Πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε και επεκτάθηκε γύρω στις 6 το πρωί, τοπική ώρα, κατέστρεψε το θέατρο Σανατζάρο της Νάπολης, στην κεντρική περιοχή Κιάϊα.
Η στέγη του θεάτρου έχει καταρρεύσει. Εκκενώθηκαν όλες οι γύρω πολυκατοικίες και τέσσερις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Στο σημείο της πυρκαγιάς εξακολουθούν να επιχειρούν έξι οχήματα της πυροσβεστικής.
