Ιταλία: Βίντεο που κόβει την ανάσα - Η στιγμή που άστεγος αρπάζει παιδί από καρότσι

Στη σύλληψη ενός Ρουμάνου άνδρα, άστεγου και χωρίς ποινικό παρελθόν, προχώρησαν οι αρχές στο Μπέργκαμο της Ιταλίας, κατηγορούμενου για απόπειρα απαγωγής ενός κοριτσιού 18 μηνών, καθώς και για πρόκληση σοβαρού τραυματισμού. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, σε εμπορικό κέντρο της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της αποχώρησης μιας οικογένειας από σούπερ μάρκετ στις 13:00, ο ύποπτος εισήλθε στο κατάστημα και αιφνιδίασε τη μητέρα, αρπάζοντας βίαια το παιδί της από τα πόδια. Η μητέρα κρατούσε το κοριτσάκι από το χέρι και αντιστάθηκε άμεσα, καλώντας σε βοήθεια. Ο πατέρας, που βρισκόταν κοντά, επενέβη γρήγορα και κατάφερε να ακινητοποιήσει τον δράστη, ενώ περαστικοί και προσωπικό ασφαλείας συνέβαλαν στον περιορισμό του έως ότου φτάσει η αστυνομία.

?? | ATTEMPTED KIDNAPPING IN BERGAMO: Toddler Injured in Supermarket Struggle ?⚠️



In Bergamo, a Romanian immigrant attempted to kidnap an 18-month-old girl from a supermarket while she was holding her mother's hand. The child suffered a fractured femur during the struggle. pic.twitter.com/githeDbsHH — Vox Occidental (@vox_occidental) February 15, 2026

Η άμεση κινητοποίηση των παρευρισκόμενων και η συνεργασία τους με τις αστυνομικές δυνάμεις διασφάλισαν τη γρήγορη σύλληψη του δράστη στο σημείο. Οι αστυνομικοί, βασιζόμενοι στις καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων και στην ανάλυση των βίντεο από κάμερες ασφαλείας, ανασύνθεσαν με ακρίβεια τα γεγονότα. Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο, όπου διαγνώστηκε κάταγμα στο μηριαίο οστό, αποτέλεσμα της βίαιης απόπειρας απαγωγής.

Μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης, ο Ρουμάνος συλληφθείς κατηγορείται για επιβαρυμένη απόπειρα απαγωγής, καθώς το αδίκημα αφορά ανήλικο κάτω των 14 ετών, καθώς και για πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης. Τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση κατόπιν εντολής των δικαστικών αρχών, οι οποίες παρακολουθούν στενά την υπόθεση. Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθούν τυχόν επιπλέον στοιχεία και κίνητρα πίσω από την πράξη.