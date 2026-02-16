Ιταλία: Κατέρρευσε την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου η «Αψίδα των Εραστών»

Ένα από τα πιο εμβληματικά φυσικά τοπόσημα της νότιας Ιταλίας, γνωστό ως «Αψίδα των Εραστών», κατέρρευσε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, έπειτα από ημέρες έντονων βροχοπτώσεων και ισχυρών ανέμων.

Ο εντυπωσιακός βραχώδης σχηματισμός βρισκόταν στην περιοχή Σαντ’ Αντρέα του Μελεντούνιο, στην Απουλία, και αποτελούσε δημοφιλή προορισμό για τουρίστες, αλλά και σημείο-σύμβολο για προτάσεις γάμου, με φόντο την Αδριατική Θάλασσα.

Η απώλεια του φυσικού μνημείου έγινε αντιληπτή το πρωί της Κυριακής από περαστικούς, που διαπίστωσαν ότι η αψίδα είχε καταρρεύσει, αφήνοντας πίσω της μόνο σωρούς από πέτρες.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η κακοκαιρία που έπληξε τις τελευταίες ημέρες τη νότια Ιταλία, στο πλαίσιο της καταιγίδας με την ονομασία Oriana, επιτάχυνε τη διάβρωση του βράχου, οδηγώντας τελικά στην κατάρρευσή του.

Ο πρόεδρος της περιφέρειας Απουλίας, Αντόνιο Ντεκάρο, επισκεπτόμενος το σημείο, δήλωσε πως «χάθηκε ένα από τα καθοριστικά χαρακτηριστικά της περιοχής, ένα συμβολικό τοπόσημο». Τόνισε, δε, ότι τα φυσικά φαινόμενα συχνά επιταχύνονται από ακραίες καιρικές συνθήκες, επισημαίνοντας την ανάγκη λήψης μέτρων για την επιβράδυνση της παράκτιας διάβρωσης και την προστασία των ακτών.

Η περιοχή του Σαλέντο, όπου βρισκόταν η αψίδα, συγκαταλέγεται στους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Ιταλίας, γεγονός που καθιστά την απώλεια ακόμη πιο αισθητή για την τοπική οικονομία και την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής.