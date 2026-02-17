Οργή στη Φλωρεντία για πολυτελές κτήριο που «ξεφύτρωσε» ανάμεσα στα παραδοσιακά
Κραυγή απόγνωσης από τους κατοίκους και αίτημα για κατεδάφιση
Η αστυνομία της Φλωρεντίας διεξάγει έρευνα για την ανέγερση του πολυτελούς συγκροτήματος «Black Cube», το οποίο έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων καθώς έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την αναγεννησιακή αρχιτεκτονική της πόλης.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr.
