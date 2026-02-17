Τραγωδία στην Ισπανία: Πέντε νέοι άνθρωποι νεκροί από πυρκαγιά σε πολυκατοικία
Η πυρκαγιά ξέσπασε σε αποθήκη πενταώροφου κτιρίου στο Μανγέου, βόρεια της Βαρκελώνης
Τραγωδία σημειώθηκε στην βορειοανατολική ισπανική περιφέρεια της Καταλονίας τη Δευτέρα, με πέντε ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και άλλους τέσσερις να τραυματίζονται από πυρκαγιά που ξέσπασε σε πολυκατοικία.
Σύμφωνα με το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE, το οποίο επικαλείται πηγές στην πυροσβεστική υπηρεσία, οι αρχές πιστεύουν πως όλοι οι νεκροί ήταν νέοι άνθρωποι και μερικοί μπορεί να ήταν ανήλικοι.
Η πυρκαγιά ξέσπασε σε αποθήκη του πενταώροφου κτιρίου στο Μανγέου, μια πόλη 21.000 κατοίκών στην περιοχή Οσόνα βόρεια της Βαρκελώνης, ανέφεραν σε ανακοίνωση οι πυροσβέστες.
Για λόγους που δεν έχουν γίνει γνωστοί, τα θύματα δεν μπόρεσαν να διαφύγουν από την αποθήκη, πρόσθεσαν. Η καταλανική αστυνομία άρχισε έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.
Η αναγνώριση των θυμάτων επρόκειτο να ολοκληρωθεί σήμερα το πρωί, καθώς μερικά από τα πτώματα είναι απανθρακωμένα.