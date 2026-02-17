Τραγωδία στην Ισπανία: Πέντε νέοι άνθρωποι νεκροί από πυρκαγιά σε πολυκατοικία

Τραγωδία σημειώθηκε στην βορειοανατολική ισπανική περιφέρεια της Καταλονίας τη Δευτέρα, με πέντε ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και άλλους τέσσερις να τραυματίζονται από πυρκαγιά που ξέσπασε σε πολυκατοικία.

Σύμφωνα με το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE, το οποίο επικαλείται πηγές στην πυροσβεστική υπηρεσία, οι αρχές πιστεύουν πως όλοι οι νεκροί ήταν νέοι άνθρωποι και μερικοί μπορεί να ήταν ανήλικοι.

Cinc persones han mort i quatre més han resultat ferides aquest dilluns al vespre en un incendi en un bloc de pisos de Manlleu https://t.co/xfVwpF7Yif pic.twitter.com/o174nE7DaR — 3CatInfo (@3CatInfo) February 16, 2026

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε αποθήκη του πενταώροφου κτιρίου στο Μανγέου, μια πόλη 21.000 κατοίκών στην περιοχή Οσόνα βόρεια της Βαρκελώνης, ανέφεραν σε ανακοίνωση οι πυροσβέστες.

L'incendi que ha provocat cinc víctimes mortals a Manlleu ha estat als trasters d'un bloc de pisos del carrer Montseny.



Les persones que eren dins no n'han pogut sortir per motius que es desconeixen https://t.co/xfVwpF7qsH pic.twitter.com/TDxKtp6LPJ — 3CatInfo (@3CatInfo) February 17, 2026

Για λόγους που δεν έχουν γίνει γνωστοί, τα θύματα δεν μπόρεσαν να διαφύγουν από την αποθήκη, πρόσθεσαν. Η καταλανική αστυνομία άρχισε έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Η αναγνώριση των θυμάτων επρόκειτο να ολοκληρωθεί σήμερα το πρωί, καθώς μερικά από τα πτώματα είναι απανθρακωμένα.

